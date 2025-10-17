ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.1 327 оценок

Механический дракон Crimson Desert ожил благодаря обычным бытовым звукам

butcher69 butcher69

В предстоящей ролевой игре Crimson Desert от студии Pearl Abyss игрокам предстоит столкнуться с уникальными противниками, одним из которых стал механический «Дракон Золотой Звезды». Если визуальную составляющую монстра уже показывали в геймплейных роликах, то теперь разработчики раскрыли секреты создания его звукового сопровождения.

Мир Crimson Desert сочетает классическое фэнтези с технологическим уклоном, и механический дракон воплощает эту концепцию. Его тело объединяет органические и механические элементы, при этом материалы монстра могли существовать как в средневековье, так и в современной эпохе. Это создало сложную задачу для звукорежиссёров: нужно было совместить естественные звуки взмахов крыльев с металлическим лязгом механических частей.

Для создания звука крыльев из ткани использовали обычную кожаную куртку, а скрипы металлических элементов воспроизвели при помощи дверцы шкафчика и пластикового шланга. Все записанные аудиофрагменты были сведены в единую композицию, которая сопровождает эпическую битву с драконом. Такой подход позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу сражения, где каждый удар и взмах крыльев ощущается максимально реалистично.

Интересно, что разработчики предлагают разные стратегии против дракона: можно быстро победить его с помощью электрического урона и генераторов ЭМИ на арене, либо использовать весь доступный арсенал, что делает каждый бой уникальным.

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее студия подробно рассказывала о боевой системе игры. Подход Pearl Abyss к озвучке монстра активно перекликается с методами киноиндустрии: бытовые предметы превращаются в источник звуков фантастических существ. Так, например, звук светового меча в «Звёздных войнах» создавался комбинацией шума проектора и жужжания телевизионной трубки.

Метод создания звуков механического дракона Crimson Desert демонстрирует, что даже простые вещи могут стать ключом к эпической атмосфере и сделать игру по-настоящему живой.

Комментарии:  4
RavinSakara

Что-то игра потеряла свой изначальный шарм. Жаль...

Артур1997

И что же конкретно она потеряла ,просветишь ?

RavinSakara Артур1997

Посмотри первые трейлеры и крайние. Если разницы не видишь, ну... значит не видишь. Доказывать что-то не вижу смысла, в таком случае.

вортигонт вортигонтович

хз выглядит как ведьмак наркомана

