Pearl Abyss почти закончила разработку зрелищной ролевой игры Crimson Desert ©

Согласно последней информации, разработка ролевой игры Crimson Desert от Pearl Abyss почти завершена.

Издатель и разработчик Pearl Abyss объявил в своем финансовом отчете по итогам 4 квартала 2022 года, что Crimson Desert подходит к концу цикла разработки, и что маркетинг, включая демонстрацию игрового процесса и новые трейлеры, начнется в течении этого году.

Судя по информации, озвученной на открытой конференции, у студии возникли проблемы с обновлением игрового движка для Crimson Desert. Кроме того, пандемия также создала несколько препятствий для разработки игры. Целью Pearl Abyss было создание графической витрины, но игра не получила тех отзывов, на которые команда разработчиков рассчитывала еще в 2020 году. Поэтому студия сосредоточилась на обновлении игрового движка, устранении ошибок и недочетов, а также на создании динамической погодной системы с временами года.

Студия упомянула, что уже ведет переговоры с партнерами, чтобы начать маркетинговую кампанию, включая демонстрацию геймплея и трейлеров для Crimson Desert. Конкретное время запуска не было указано, но, судя по всему, игра может появиться в 1-м квартале 2024 года.

Для непосвященных, Crimson Desert - это предстоящая ролевая игра, разрабатываемая и издаваемая компанией Pearl Abyss. Действие игры происходит в средневековом фэнтезийном мире на континенте под названием Pywel. Главный герой, Макдафф, - наемник, которого тяготят обязанности лидера и болезненные воспоминания из прошлого.

Изначально игра задумывалась как приквел к Black Desert Online, но в процессе разработки она превратилась в однопользовательскую игру, действие которой происходит в той же вселенной. В декабре 2020 года Pearl Abyss выпустила видеоролики с комментариями, в которых рассказывается о разработке игры и целях команды разработчиков. Собственный движок BlackSpace Engine компании Crimson Desert является обновленной версией движка, используемого для Black Desert Online.