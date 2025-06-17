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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 295 оценок

Выход Crimson Desert назначен на 2 ноября 2025 года

KoRnEr KoRnEr

Студия Pearl Abyss подтвердила, что Crimson Desert появится на игровом рынке 2 ноября 2025 года, опровергнув прежние слухи о вероятном переносе релиза на 2026 год.

В настоящее время компания завершает финальные этапы разработки и активно готовится к выходу проекта в четвёртом квартале текущего года. Это подтверждает соблюдение ранее озвученных сроков на The Game Awards в декабре минувшего года.

Crimson Desert создаётся как одиночная action-adventure игра с открытым миром, что является значительным изменением по сравнению с изначально запланированной MMORPG. Эта игра станет духовным наследником Black Desert, при этом делая акцент на сюжетное повествование и индивидуальные задания.

В начале разработки проект привлёк большое внимание благодаря успехам Pearl Abyss на международной арене, а также интересу со стороны ведущих платформ. Известно, что Sony рассматривала вариант эксклюзивного издания, но соглашение в итоге не было достигнуто.

Запланированный выход Crimson Desert совпадает с периодом отсутствия конкуренции со стороны GTA 6, поскольку её выход перенесён на 2026 год. Это увеличивает шансы игры на попадание в списки номинантов на звание "игры года". На данный момент разработка находится на завершающей стадии, и ожидается, что никаких дополнительных задержек не произойдёт. Pearl Abyss подчеркивает, что все важные обновления будут официально объявлены ближе к дате релиза.

32
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
ONYX 187

Шикарно!

13
Lazy Mutton

Ждём релиза. А там посмотрим.

Выглядит симпатично, но что с сюжетной составляющей, пока не очень понятно.

9
Пользователь ВКонтакте

Очередная средневековая эльфятина, как это свежо и по новому... // Чёрный Пласч

9
Кот Миша

Игра года в этом году уже вышла.

8
Kot9lra street

ага MindsEye)

2
Пользователь ВКонтакте

// Алексей Хазов

4
My life is a game

а цена?

4
Dendrayer

Наконец-то, ждём!

3
Саша Борцов

Хороших ролёвок так не хватает, что п...ц

3
NatanieLzZ

А где она это подтвердила? Даже на сайте игры висит конец 2025 без точной даты

Пупсик 3D

Конец года. Ноябрь - конец года.

1
NatanieLzZ Пупсик 3D

и декабрь конец года, внезапно, да? И отсутствие даты релиза может и на перенос намекать.

2