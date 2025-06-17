Выход Crimson Desert назначен на 2 ноября 2025 года

Студия Pearl Abyss подтвердила, что Crimson Desert появится на игровом рынке 2 ноября 2025 года, опровергнув прежние слухи о вероятном переносе релиза на 2026 год.

В настоящее время компания завершает финальные этапы разработки и активно готовится к выходу проекта в четвёртом квартале текущего года. Это подтверждает соблюдение ранее озвученных сроков на The Game Awards в декабре минувшего года.

Crimson Desert создаётся как одиночная action-adventure игра с открытым миром, что является значительным изменением по сравнению с изначально запланированной MMORPG. Эта игра станет духовным наследником Black Desert, при этом делая акцент на сюжетное повествование и индивидуальные задания.

В начале разработки проект привлёк большое внимание благодаря успехам Pearl Abyss на международной арене, а также интересу со стороны ведущих платформ. Известно, что Sony рассматривала вариант эксклюзивного издания, но соглашение в итоге не было достигнуто.

Запланированный выход Crimson Desert совпадает с периодом отсутствия конкуренции со стороны GTA 6, поскольку её выход перенесён на 2026 год. Это увеличивает шансы игры на попадание в списки номинантов на звание "игры года". На данный момент разработка находится на завершающей стадии, и ожидается, что никаких дополнительных задержек не произойдёт. Pearl Abyss подчеркивает, что все важные обновления будут официально объявлены ближе к дате релиза.