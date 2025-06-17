Выход Crimson Desert назначен на 2 ноября 2025 года

Студия Pearl Abyss подтвердила, что Crimson Desert появится на игровом рынке 2 ноября 2025 года, опровергнув прежние слухи о вероятном переносе релиза на 2026 год.
В настоящее время компания завершает финальные этапы разработки и активно готовится к выходу проекта в четвёртом квартале текущего года. Это подтверждает соблюдение ранее озвученных сроков на The Game Awards в декабре минувшего года.
Crimson Desert создаётся как одиночная action-adventure игра с открытым миром, что является значительным изменением по сравнению с изначально запланированной MMORPG. Эта игра станет духовным наследником Black Desert, при этом делая акцент на сюжетное повествование и индивидуальные задания.
В начале разработки проект привлёк большое внимание благодаря успехам Pearl Abyss на международной арене, а также интересу со стороны ведущих платформ. Известно, что Sony рассматривала вариант эксклюзивного издания, но соглашение в итоге не было достигнуто.
Запланированный выход Crimson Desert совпадает с периодом отсутствия конкуренции со стороны GTA 6, поскольку её выход перенесён на 2026 год. Это увеличивает шансы игры на попадание в списки номинантов на звание "игры года". На данный момент разработка находится на завершающей стадии, и ожидается, что никаких дополнительных задержек не произойдёт. Pearl Abyss подчеркивает, что все важные обновления будут официально объявлены ближе к дате релиза.
Шикарно!
Ждём релиза. А там посмотрим.
Выглядит симпатично, но что с сюжетной составляющей, пока не очень понятно.
Очередная средневековая эльфятина, как это свежо и по новому... // Чёрный Пласч
Игра года в этом году уже вышла.
ага MindsEye)
// Алексей Хазов
а цена?
Наконец-то, ждём!
Хороших ролёвок так не хватает, что п...ц
А где она это подтвердила? Даже на сайте игры висит конец 2025 без точной даты
Конец года. Ноябрь - конец года.
и декабрь конец года, внезапно, да? И отсутствие даты релиза может и на перенос намекать.