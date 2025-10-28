Журналисты поделились впечатлениями от предрелизной версии Crimson Desert

До выхода первой одиночной и крайне амбициозной ролевой игры студии Pearl Abyss остается меньше полугода, однако представителям СМИ уже удалось опробовать в деталях игру. Журналисты издания IGN представили свои первые впечатления от Crimson Desert — масштабной RPG с открытым миром. После нескольких лет ожидания проект вновь оказался в центре внимания, и на этот раз показал себя с неожиданно традиционной стороны.

Несмотря на наличие боевых машин, механических драконов и элементов научной фантастики, Crimson Desert остаётся прежде всего приключенческой ролевой игрой в духе классических фэнтези-миров. В ходе демонстрации журналисты исследовали континент Пайвелл, разделённый на разнообразные регионы с городами, замками и фракциями. Каждая область сочетает традиционные задания и второстепенные активности вроде рыбалки, осад крепостей и воздушных сражений.

Особенно часто авторы IGN выделают боевую систему игры — зрелищной, но местами перегруженной. Массовые стычки оказались менее выразительными, чем дуэли с боссами, однако осады замков и схватки с механическими противниками впечатляют масштабом и динамикой. В игре нашлось место и для головоломок, и для парящих островов, напоминающих подземелья из классических ролевых игр.

Crimson Desert сочетает медиевальные мотивы с элементами стимпанка, создавая мир, где фэнтезийная магия соседствует с инженерными изобретениями. По словам разработчиков, это отражает идею столкновения традиций и прогресса — одну из ключевых тем истории.

На фоне свежего превью также напомним про новость о том, что звезда Baldur’s Gate 3 может появиться в Crimson Desert, что, вероятно, добавит игре ещё больше узнаваемости среди поклонников жанра.

Выход Crimson Desert запланирован на 20 марта 2026 года. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.