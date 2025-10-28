ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.1 328 оценок

Журналисты поделились впечатлениями от предрелизной версии Crimson Desert

Gutsz Gutsz

До выхода первой одиночной и крайне амбициозной ролевой игры студии Pearl Abyss остается меньше полугода, однако представителям СМИ уже удалось опробовать в деталях игру. Журналисты издания IGN представили свои первые впечатления от Crimson Desert — масштабной RPG с открытым миром. После нескольких лет ожидания проект вновь оказался в центре внимания, и на этот раз показал себя с неожиданно традиционной стороны.

Несмотря на наличие боевых машин, механических драконов и элементов научной фантастики, Crimson Desert остаётся прежде всего приключенческой ролевой игрой в духе классических фэнтези-миров. В ходе демонстрации журналисты исследовали континент Пайвелл, разделённый на разнообразные регионы с городами, замками и фракциями. Каждая область сочетает традиционные задания и второстепенные активности вроде рыбалки, осад крепостей и воздушных сражений.

Особенно часто авторы IGN выделают боевую систему игры — зрелищной, но местами перегруженной. Массовые стычки оказались менее выразительными, чем дуэли с боссами, однако осады замков и схватки с механическими противниками впечатляют масштабом и динамикой. В игре нашлось место и для головоломок, и для парящих островов, напоминающих подземелья из классических ролевых игр.

Crimson Desert сочетает медиевальные мотивы с элементами стимпанка, создавая мир, где фэнтезийная магия соседствует с инженерными изобретениями. По словам разработчиков, это отражает идею столкновения традиций и прогресса — одну из ключевых тем истории.

На фоне свежего превью также напомним про новость о том, что звезда Baldur’s Gate 3 может появиться в Crimson Desert, что, вероятно, добавит игре ещё больше узнаваемости среди поклонников жанра.

Звезда Baldur's Gate 3 может появиться в масштабном мире Crimson Desert

Выход Crimson Desert запланирован на 20 марта 2026 года. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
North235
Массовые стычки оказались менее выразительными, чем дуэли с боссами, однако осады замков и схватки с механическими противниками впечатляют масштабом и динамикой.

Да видели уже. Я думал, что-то новое расскажут.

1
Bait795

! , !