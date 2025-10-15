Звезда Baldur's Gate 3 может появиться в масштабном мире Crimson Desert

Crimson Desert остаётся одной из самых ожидаемых ролевых игр следующего года, и новая демонстрация геймплея породила интересную теорию среди поклонников. Похоже, в игре может появиться знакомый голос — актёра, прославившегося благодаря роли Астарион в Baldur’s Gate 3.

В свежем ролике от IGN, основанном на задании «Золотая звезда», зрителям показали почти десять минут сражений и исследований в открытом мире. Помимо впечатляющих боевых сцен и детализированной графики, внимание игроков привлёк новый персонаж по имени Марни. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, фанаты уверены, что его озвучивает Нил Ньюбон — обладатель премии The Game Awards 2023 за выдающееся исполнение роли в Baldur’s Gate 3 и актёр, известный также по образу Карла Гейзенберга из Resident Evil Village.

В отрывке Марни поручает главному герою найти энергетическое ядро «Золотой звезды» — оружие, способное противостоять целой крепости. Насколько значимой окажется его роль в сюжете, пока неизвестно, но схожесть голоса с выступлением Ньюбона почти не вызывает сомнений у поклонников.

Ранее посетители выставки Tokyo Game Show 2025 положительно оценили последнюю демоверсию Crimson Desert, отметив высочайший уровень графики, масштаб и внимание к деталям, хотя и признали, что игре всё ещё требуется доработка некоторых систем.

Выход Crimson Desert запланирован на 20 марта 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.