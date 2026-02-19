Rhinotales показали новые фрагменты вселенной Critical Shift

В сети появился новый видеоролик по Critical Shift, созданный на основе машиним. Видео не столько рассказывает о проекте напрямую, сколько погружает зрителя в его настроение и общее ощущение происходящего.

В центре внимания - мир игры и его состояние. В кадре чувствуется напряжение, неопределённость и ощущение, что события находятся в точке перелома. Сцены выстроены так, чтобы передать масштаб происходящего и дать представление о том, в какой реальности существуют персонажи.

Ролик работает как атмосферный фрагмент: без подробных объяснений и прямых заявлений, но с чётким эмоциональным акцентом. Он позволяет лучше почувствовать тон проекта и то, каким будет общий настрой Critical Shift.