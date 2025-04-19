Bloober Team поделилась новыми скриншотами Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team поделилась несколькими новыми скриншотами из своего предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn.
В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.
Релиз игры состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата выхода на данный момент неизвестна.
Первым делом отключу хроматическую аберрацию.
Тоже всегда так делаю.Зачем разрабы ее суют постоянно, не понятно.Шакалит картинку по краям.Если нужно глубины придать , виньетка с этим прекрасно справляется.
и размытие:D
Dead Space по скриншотам напоминает, ну в плане стиля
Callisto Protocol тоже напоминал, а в итоге стал тупее)
Они им явно вдохновлялись.
По скринам, особенно первый напоминает пока что The Evil Within