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Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.4 99 оценок

Bloober Team поделилась новыми скриншотами Cronos: The New Dawn

AceTheKing AceTheKing

Студия Bloober Team поделилась несколькими новыми скриншотами из своего предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.

Релиз игры состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Точная дата выхода на данный момент неизвестна.

21
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
saa0891
5
BENDJI

Первым делом отключу хроматическую аберрацию.

3
VIGITAL1

Тоже всегда так делаю.Зачем разрабы ее суют постоянно, не понятно.Шакалит картинку по краям.Если нужно глубины придать , виньетка с этим прекрасно справляется.

3
bohdan2015

и размытие:D

2
5uperNova

Dead Space по скриншотам напоминает, ну в плане стиля

2
bohdan2015

Callisto Protocol тоже напоминал, а в итоге стал тупее)

3
ГАЗ-М20

Они им явно вдохновлялись.

RaptoR BTR

По скринам, особенно первый напоминает пока что The Evil Within