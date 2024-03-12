Релиз Crown Wars: The Black Prince отложен до мая

Вслед за недавно вышедшими бета-версиями и демо-версиями, а также для того, чтобы максимально использовать отзывы игроков, создатели Crown Wars: The Black Prince перенесли дату выхода на 23 мая 2024 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Дополнительное время на разработку будет использовано для доработки некоторых элементов игры, а также для внесения некоторых улучшений, о которых просили игроки, чтобы предложить оптимальный геймплей, который понравится любителям пошаговых тактических и стратегических игр. В преддверии финального релиза игры NACON представляет новый видеоролик, рассказывающий об обустройстве своего поместья - крепости, в которой игрок готовится к выполнению своих миссий.

Игрок получает в наследство разрушенную территорию, который ему предстоит восстановить и превратить в процветающее поместье. В качестве операционной базы поместье является местом, где игрок разрабатывает стратегию предстоящих сражений: набирает и обучает отряд, снабжает солдат необходимым оружием и распоряжается ресурсами. Затем игрок должен отправиться на защиту своих земель от вражеских фракций и от Ордена, злого культа, угрожающего всему королевству. По мере того как игрок одерживает победы в боях, он может отстраивать и улучшать 7 основных зданий в своих владениях.

Crown Wars: The Black Prince - это пошаговая тактико-стратегическая игра, действие которой разворачивается в антиутопическом средневековье с добавлением ноток темного фэнтези. Игра погружает игроков в 100-летнюю войну, в которой несколько королевских семей сталкиваются друг с другом в кровавых конфликтах, а на кону стоит корона самого могущественного королевства на Западе. Помимо династической борьбы, игрокам предстоит противостоять Ордену - оккультной, злобной организации, сеющей хаос по всему королевству, чьи силы обладают достаточной мощью, чтобы изменить ход истории.

Crown Wars: The Black Prince будет доступна для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с 23 мая 2024 года. Версия для Switch выйдет вскоре после этого.