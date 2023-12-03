Ролевая пошаговая стратегия Crown Wars: The Black Prince получила новый трейлер с геймплейными кадрами

После первой презентации игры на Gamescom 2023 NACON и Artefacts Studio представили новый трейлер, раскрывающий один из ключевых аспектов истории игры в эксклюзивном видео.

В Crown Wars: The Black Prince игрок погружается в Столетнюю войну, которая втянула несколько королевских семей в кровавый конфликт, а призом является корона самого могущественного королевства Запада. Но это без учёта могущественного Зла, способного изменить Историю. Тайная и дьявольская организация сеет хаос по всему королевству в своем стремлении к власти.

В эти смутные времена игра позволяет вам играть за молодого лорда из одной из 4 семей, попавших в немилость, каждая из которых обладает особыми навыками и собственной историей, которая раскрывается по ходу игры. Под руководством таинственного алхимика Николаса Фламеля вы должны вернуть своим землям былую славу и возглавить борьбу с разбойниками, рыцарями и приспешниками Ордена, темной силы, стоящей за царством террора. Чтобы освободить королевство от вторжения и развращающего зла, вы должны набирать, экипировать и обучать отряды товарищей, состоящие из 6 классов солдат, доступных в игре. Без вас война проиграна. Вы последняя надежда Братства Света.

Crown Wars: The Black Prince будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с 7 марта 2024 года. Версия для Nintendo Switch будет доступна вскоре после этого.