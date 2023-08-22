Для Crusader Kings 3 стало доступно дополнение Wards & Wardens ©

Дополнение Wards & Wardens для Crusader Kings III уже доступно в продаже. В нем вы узнаете, как нелегко воспитывать юных принцев и дворян в мире, где вечная слава находится на расстоянии одной битвы, а опасность таится в каждой тени. Посмотрите стартовый трейлер.

Даже в далеком прошлом за детьми было будущее. Наследники и воспитанники обеспечивали богатство и престиж королевского дома, продолжая наследие, созданное веками тщательного воспитания и образования детей. Начиная с сегодняшнего дня, игра Wards & Wardens добавляет больше глубины и интерактивности в эту важнейшую часть успешного выживания в Crusader Kings III.

В Wards & Wardens вас ждут десятки новых событий, связанных с детством, воспитанием и образованием детей, включая сложные ситуации, которые могут возникнуть с появлением на троне молодого правителя.

Вместе с выходом платного дополнения для всех владельцем игры стало доступно бесплатное обновление, подробности о котором вы можете прочитать здесь.

Crusader Kings III: Wards & Wardens включает в себя: