Paradox использовала недавний мем, чтобы высмеять критику своих игр, игроки аплодируют ©

Paradox Interactive так же часто хвалят, как и критикуют за ее популярные в иных случаях игры. Для некоторых проблема заключается даже не в слишком большом количестве DLC, а в чрезвычайно сложной игровой механике. Очевидно, Paradox не возражает против критики сложности и даже посмеялась над ней с помощью несколько противоречивого мема.

Ранее на этой неделе официальный аккаунт компании опубликовал в твиттере сообщение с фотографией Пак Ёнми, иммигрантки и активистки из Северной Кореи. В тексте, претендующем на цитату, она заявила, что в Швеции делают игры, "которые являются просто картами", в которые никто не может играть, и "люди часами смотрят на меняющиеся цвета".

На сегодняшний день это сообщение было просмотрено 3,5 миллиона раз и понравилось 73 200 пользователям.

Намерение, стоящее за этой записью, несколько очевидно, но сам мем требует объяснения:

Пак Ёнми (или Пак Ён-ми) - известная правозащитница, бежавшая из Северной Кореи в 2007 году и ставшая известной благодаря своим рассказам о жизни там. Недавно она также опубликовала книгу.

Однако многие подвергли сомнению рассказы Ёнми о ее судьбе в Северной Корее. Сама она объясняла первые неточности языковым барьером, но даже ее недавние рассказы от мая (также о ее жизни в Америке) многие пользователи сочли сильно преувеличенными или даже высосанными из пальца.

Интернет, как и подобает интернету, быстро подхватил эти обвинения, превратив их в многочисленные мемы, в которых Ёнми описывает абсурдные ситуации из разных уголков мира. Таким образом, Paradox уподобила популярные обвинения в адрес своих игр с выдуманными историями.



Оставив этот эпизод в стороне, аккаунт Paradox продолжил веселье, отвечая в юмористической манере на комментарии геймеров.

Не менее интересными были и комментарии пользователей, некоторые из которых в общих чертах согласились с "мнением" Ёнми (в основном в шутку).

В нескольких комментариях игроки упоминали, что, проведя в играх Paradox более тысячи часов, они до сих пор не вышли из обучающей программы и не увидели экрана победы (а если и увидели, то только по чистой случайности).

Другие пользователи честно признавались, что, даже пройдя игру в течение очень долгого времени, они все еще не уверены, знают ли они, что делают. Или что они поздно поняли, что: а) игра закончила загружаться полчаса назад; б) они "играли" с включенной паузой больше часа.

Некоторые игроки были даже "возмущены" тем, что Paradox постоянно использует одну и ту же карту мира, меняя лишь цвета.

Другие, так или иначе, подчеркивали, как они радуются "расширению" своего цвета на карте в Stellaris или Europa Universalis IV.

Некоторые фанаты были более злобными, указывая на вопрос о количестве и цене DLC, который почему-то не был упомянут в "цитате" из поста издателя. Тем не менее, комментариев такого рода гораздо меньше, чем мемов или даже похвалы в адрес разработчиков.



Поэтому можно сделать вывод, что в целом Paradox выиграла в глазах пользователей (тем более что аккаунт в твиттере остается очень активным, к радости поклонников компании). Хотя это вряд ли предотвратит жалобы на более слабые дополнения.