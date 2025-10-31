В Steam стала временно бесплатной стратегия Crusader Kings 3

Акция закончится 3 ноября

В цифровом магазине Steam стала временно бесплатной Crusader Kings 3. Акция действует до 3 ноября 21:00 МСК. До 6-го игру также можно купить со скидкой 70%. Цена снижена с 2769 до 830 рублей.

Crusader Kings 3 — глобальная стратегия в сеттинге Средневековья от Paradox. Геймерам предлагают взять роль главы благородного рода и привести свою династию к процветанию, управляя королевством, вступая в войны, развивая культуру, строя замки и крепости, а также проявляя искусство дипломатии.

28 октября 2025-го для игры вышло масштабное DLC про Азию — All Under Heaven.