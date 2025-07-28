В Crytek рассказали о главном отличии между шутерами Far Cry и Crysis

В начале этого года стало известно, что разработка следующей части легендарной серии шутеров Crysis была приостановлена. Несмотря на это, студия Crytek все чаще вспоминает о своих культовых проектах. В честь своего 25-летия разработчики выпустили видео, в котором поделились воспоминаниями о становлении студии и различиях между двумя ключевыми играми своего портфолио — Far Cry и Crysis.
По словам арт-директора Марселя Шайки, главное отличие между этими играми кроется вовсе не в уровне технологий. Если в Far Cry художники создавали джунгли «из головы», полагаясь на воображение, то в Crysis команда стремилась максимально точно воспроизвести настоящую природу. Для этого художники и дизайнеры отправились на Гаити, чтобы собрать реальные материалы и визуальные референсы тропических пейзажей. Как утверждают в Crytek, именно этот подход к воссозданию окружающей среды сделал Crysis по-настоящему убедительным и реалистичным.
Шайка отметил, что взаимодействие художников и инженеров позволило точно передать, как ведут себя листья на свету, как преломляется вода, и как должна выглядеть каждая деталь окружающего мира. Уже в 2007 году Crytek использовала подход, близкий к современному физически корректному рендерингу, благодаря чему визуальный облик Crysis остается впечатляющим даже спустя почти два десятилетия.
Хотя судьба Crysis 4 остаётся неопределённой после сокращений в студии, само наследие игры продолжает жить — не только в технологиях, но и в подходе к созданию цифровой природы, который на тот момент опередил своё время.
Главное отличие в другом. В Крайзисах турки решили прогнуться под пиндосов чуть более, чем полностью, и спеть гимн их несуществующим технологиям. Аж противно играть, градус фальшивого подпиндосного пафоса зашкаливает. Хотя геймплей там хороший, конечно. Особенно в первой части + Warhead. Дальше начался консольный тупняк с крохотными картами. А третья часть вообще ни о чём.
Хотя по сравнению с тем дном, которое в наше время пробила игровая индустрия, даже эти игры выглядят суперхитами. Им бы в наше время пришлось ставить оценки вроде 100/10, по современной зумерской шкале.
И кстати, турки всю дорогу плакали, как их прибыли воруют злые пираты. А дело-то не в пиратах, а в качестве контента. И геймер, он чувствует, когда к нему относятся с уважением. У Крайтека такого уважения никогда не было, ни грамма. Отсюда и результат.
Какие турки ? Они то здесь причем ?
И как люди живут с этой политотой 24/7 в голове.
а тупые инопланетяне не от куда, и всё закрутилось от этого и всю серию испоганили - тебя не взбесило?
Только не делайте новую часть наподобие куска неоптимизированного Г, как была первая🙏 Вот вторая и третья были воистину эталоном оптимизации💪 // Nvidia Power
Первый Far Cry - шедевр, как и первый Crysis, второй и третий Crysis - консольный мусор, как и все последующие Far Cry, Ryse - однокнопочный мусор, разработанный для Kinect.
Если для пекарей унылый бенчмарк в виде первого крузиса и фар края "шидевры" то не удивительно что индустрия в жопе.
Ты прикалуешься? Это настоящий эталон оптимизации. ПОмню встройка от ультрабука старого mx150 тянула на максах крузис 1 и он выглядел отлично, при этом все остальные игры более-менее современные на тот момент, как gears 4, тянуло на минималках едва ли в 30фпс и половина текстур не отображалось, картинка была мыльным гомном. При этом гири считаются хорошо оптимизированными. ДУМОЙТЕ!
Первый крузис - это тот случай, когда игра тормозила на нетоповых системах своего времени из-за прорывной графики, а не плохой оптимизации. И позже, когда игры стали выглядеть хуже и требовать больше, это стало еще нагляднее
Far Cry ощущается цельной игрой, Crysis - нет.
Дык первый Крузис, это первая фара ток с костюмом. Уле
Первый Crysis это обрубок, пародирующий перый Far Cry.
1 часть - была создана в 2005
В 2007 снова создавали первую часть и как итог первой части получилось уже две части !!!
Получается первой Крайзис стало две части.
А 2005 года первую часть самую перв3ую я так в просторах интернета и не увидел.
Ну и що, сынки, помогли вам ваши листочки? Или главное все таки, чтобы игра хорошая была, хоть и от балды нарисованная? // Александр Ковалёв
Вот бы увидеть от Crytek продолжение Far Cry 1, жаль только это нереально.
Они передали права Far Cry 1 > Ubisoft
Главное отличие? - Правообладатель.
Технологически крайзиз выeбaл всех и пк и недоконсолей когда был портирован на консоли
Как по мне крайзис ето графички до сих пор никто его не одолел даже рдр2
ААХАХАХАХАХ
Реально печальная новость, в этой части тизерили возвращение легендарного Номада, ну будем надеяться, что она все-таки выйдет и мы наконец-то узнаем о судьбе Номада, надеюсь, он будет жив и не надо мне писать о событиях в комиксе. // Андрей Кравчук
У Crysis есть коминксы, 6 штук. И в одном из них как раз рассказывается дальнейшая судьба Номада. (Спойлерить не буду). // Артур Кузнецов
Это не канон.
Для меня эти КОМИКСЫ сценарий АБКУРЕНОГО АВТОРА ИЗ ДУРКИ !!!!
Главное отличие это естественно нано костюм, при чем ролик который демонстрировал все функции нано костюма был просто бесподобный при чем что а первой части что во второй.
Ну вообще по факту) если в Тайланде поехать на экскурсию на континенте - в храмы, водопады, лодки - то едешь и прям флешбеки ловишь типа "О, тут я в Крайсисе бегал! И вот тут! И вот это пейзаж оттуда!)"