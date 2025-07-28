В Crytek рассказали о главном отличии между шутерами Far Cry и Crysis

В начале этого года стало известно, что разработка следующей части легендарной серии шутеров Crysis была приостановлена. Несмотря на это, студия Crytek все чаще вспоминает о своих культовых проектах. В честь своего 25-летия разработчики выпустили видео, в котором поделились воспоминаниями о становлении студии и различиях между двумя ключевыми играми своего портфолио — Far Cry и Crysis.

По словам арт-директора Марселя Шайки, главное отличие между этими играми кроется вовсе не в уровне технологий. Если в Far Cry художники создавали джунгли «из головы», полагаясь на воображение, то в Crysis команда стремилась максимально точно воспроизвести настоящую природу. Для этого художники и дизайнеры отправились на Гаити, чтобы собрать реальные материалы и визуальные референсы тропических пейзажей. Как утверждают в Crytek, именно этот подход к воссозданию окружающей среды сделал Crysis по-настоящему убедительным и реалистичным.

Шайка отметил, что взаимодействие художников и инженеров позволило точно передать, как ведут себя листья на свету, как преломляется вода, и как должна выглядеть каждая деталь окружающего мира. Уже в 2007 году Crytek использовала подход, близкий к современному физически корректному рендерингу, благодаря чему визуальный облик Crysis остается впечатляющим даже спустя почти два десятилетия.

Хотя судьба Crysis 4 остаётся неопределённой после сокращений в студии, само наследие игры продолжает жить — не только в технологиях, но и в подходе к созданию цифровой природы, который на тот момент опередил своё время.