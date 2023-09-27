Cuphead получит юбилейное обновление для Xbox и Windows, в котором добавят бонусные материалы ©

Cuphead получит новое бесплатное обновление в честь своего шестилетнего юбилея. Юбилейное обновление включает короткометражки с закулисными событиями, полный саундтрек к игре и многое другое. Оно выйдет 29 сентября.

Выпущенная в 2017 году игра Cuphead стала хитом для разработчика StudioMDHR благодаря уникальному художественному стилю игры. С тех пор разработчик поддерживал игру новым контентом, включая прошлогоднее DLC Delicious Last Course. Хотя юбилейное обновление не привносит в пакет никакого нового игрового процесса, оно содержит дополнительные возможности.

Пакет добавляет в базовую игру новое бонусное меню. Сюда входит более 100 фотографий в высоком разрешении, эскизы, неиспользованные концепт-арты и многое другое. Саундтрек игры из 86 песен также будет собран в одном месте, что позволит фанатам слушать избранные треки через музыкальный проигрыватель. Это дополняется некоторыми закулисными видеороликами, меню в стиле 1930-х годов и новым демо-треком в формате MIDI от Криса Мэддигана.