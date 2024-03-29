CD Projekt Red экспериментировала с ИИ для NPC, но результаты разочаровывают

Несмотря на интерес к использованию генеративного искусственного интеллекта для управления неигровыми персонажами, Павел Саско, руководитель квестов в Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red, высказывает свои сомнения относительно текущего состояния ИИ в игровом дизайне.
Саско признает, что CD Projekt Red изучала генеративный ИИ для NPC, но сохраняет скептицизм относительно его способности сопоставиться с тем уровнем глубины и детализации, который может создать человек. Основываясь на своем опыте создания насыщенных сюжетов и убедительных NPC, Саско подчеркивает значительную разницу в качестве между авторским контентом и сгенерированными ИИ-аналогами.
Разрыв в качестве огромен. Это похоже на каньон.
Его точка зрения соответствует мнению других деятелей индустрии, таких как генеральный директор Larian Свен Винке, который также задается вопросом о том, сможет ли ИИ передать художественное видение не хуже человека.
Так и есть. "ИИ" реактивен. А человек проактивен. ИИ генерирует из данных, которые дает человек и забывает контекст через несколько тысяч слов. А человек накапливает данные всю жизнь через призму своего опыта получает дополнительный опыт извне, согласно своим интересам. И способен им делиться.
Дружище, ты пишешь идеальный вариант, но в жизни всё далеко не так.
Как пример: у тебя были десятки и сотни поколений семьи и, каждое из них, по идее, должно накапливать ресурсы и передавать их следующему поколению... но почему ты не богатый? Где произошла ошибка?
ИИ, как и роботы, в крайне зачаточном состоянии, прошли всего несколько лет активного изучения и развития. Просто посмотри на революцию в генерации изображений Midjourney с самой первой публичной версии V1 февраля 2022 года.и нынешней V6.
Тоже самое и про серии игр, когда каждая следующая, по идее, должна быть лучше. ярче, глубже и более соответствовать ожиданиям игроков, но в итоге имеем то, что имеем (привет Suicide Squad).
Потому что нет никакого ии, есть только лапша для хомячков и говорящие колонки для даунов.