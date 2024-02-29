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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 146 оценок

CD Projekt RED выпустила свежий патч для Cyberpunk 2077

butcher69
Новости

CD Projekt RED выпустила свежий патч для Cyberpunk 2077 под номером 2.12, доступный на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Главной целью обновления стало исправление ошибок, возникших после предыдущего патча 2.11.

На PC разработчики сконцентрировались на устранении проблем с привязкой клавиш. Также совместно с Intel была исправлена проблема настройки ядер, влиявшая на частоту кадров. Изменения также затронули трассировку лучей.

Ознакомиться с полным списком изменений можно под спойлером:

Спойлер

Изменения для ПК

  • Теперь можно корректно поменять клавиши радиопорта и сброса тел на клавиатурах AZERTY. Переключение между целями задания на всех раскладках будут назначено на клавишу T.
  • Теперь можно корректно поменять клавиши радиопорта и сброса тел на клавиатурах AZERTY. Переключение между целями задания на всех раскладках будут назначено на клавишу T.
  • Вместе с Intel мы исправили ошибку, которая могла приводить к задержкам в игре при включенном «Приоритете высокопроизводительных ядер».
  • Вместе с Razer мы исправили ошибку, при которой игра могла вылетать при использовании устройств с поддержкой технологии Razer Chroma.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при игре с включенной трассировкой лучей волосы персонажей внутри транспортных средств могли становиться слишком яркими.
  • Исправлена ошибка, возникающая на Steam Deck, при которой игра могла вылетать с включенной трассировкой лучей.

Изменения для Xbox

  • Исправлена проблема, из-за которой игра могла бесконечно загружаться, зависать или аварийно завершаться на Xbox при использовании некоторых сохранений.

Изменения для всех платформ

  • Исправлена ошибка, из-за которой игрокам не удавалось открыть меню, инвентарь, тайники, позвонить или воспользоваться быстрым перемещением.
  • Описание скрипта «Звуковой шок» теперь лучше отражает изменения, внесенные в его работу после патча 2.1.
  • Улучшена видимость курсора контроллера/геймпада в меню, а также при использовании компьютеров или клавиатуры. Это изменение в первую очередь будет полезно пользователям Steam Deck, но также актуально для консолей и ПК при использовании контроллера/геймпада.
  • «Новая заря» — исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог достать телефон, чтобы прочитать уведомление от автоматической системы доставки.
  • «Миссия „Контейнер“» — уменьшен уровень силы, необходимый для того, чтобы сдвинуть мусорный контейнер.
  • «Распознавание образов» — атака Сасквоч в прыжке теперь корректно засчитывается как попадание и наносит урон.
  • «Оседлавшие бурю» — во время погони машины противников теперь снова будут стрелять в фургон Панам.
  • «По ком звонит колокол» — исправлена ошибка, из-за которой после решения позвонить Риду звонок не начинался, что не позволяло выполнить задание.
  • «Звуковой шок» теперь будет корректно восприниматься игрой как шпионский скрипт.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в Найт-Сити могли появляться группы неубиваемых врагов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы на экране способностей не менялись при включении режима цветовой слепоты.
  • Имплант «Байодайн Берсерк» теперь корректно увеличивает шанс критического удара благодаря ориентации на реакцию.

Полноценная поддержка Cyberpunk 2077 на данный момент завершена, но разработчики продолжат выпускать небольшие патчи с исправлением разнообразных проблем.

31
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
my93

fsr 3 гдееееееее?????????

4
wianewa

Киберпанк проект Куртки, так что ответ очевидный "где".

6
No more drugs

Как они зае... надоели с этими патчами. Ток предыдущую обнову на пиратский ДЛС накатил.

4
JustA_NiceGuy

Жмотам только такая участь суждена.

-1
No more drugs JustA_NiceGuy

Ну не хотят они моих денег...Не могу их заставить)

0
Lvinomord

Очень хорошо, что пофиксили клавиши - задолбался мышку каждый раз переназначать

3
AndreikaMarmazetka

Молодцы продолжают работать над шикарной игрой! Прожекты красавцы

0
Авраам Линкольн

Они работают над какой-то шикарной игрой? Над какой именно? Мы что-то пропустили? Вроде они сейчас, только латают дырявый и убогий Гендербаг 2077!

-1
EvilXuevil

Было сказано, что с патчами всё?

-1
Floww

с КОНТЕНТНЫМИ патчами все. Они не говорили, что перестанут исправлять ошибки)

13
Гена Транквилизатор Floww

Которых еще лет на 5 хватит)))

-1
Floww Гена Транквилизатор

в принципе этим может заниматься 1 человек пару часов в неделю, так что это не сильно отвлекает команду от других проектов)

-1
Punisher1

Хотфиксы ещё будут выходить крупных не будет

0
Димка2010

исправляют 10 мелко-багов в квестах-характеристиках, тогда как у неоф. патча уже сотня почти таких мелко-правок.

лучше бы с фанатами договорились бы и этот неоф. патч официальным сделали, чем такой "огрызок", ломающий моды выпустить.

-1
StarDNikolaevich

Зачем? Так игру быстро забудут, исправь они все косяки как можно быстрее, а так она у всех на слуху с выходом каждого мелкого патча/хотфикса. Чем не пиар.

0
2dspace

Полируют для ждунов. Да есть такие(даже спустя 4 года), которые ждут, чтобы пройти "идеальную" игру наслушавшись, насмотревшись хейт-роликов о том какая неиграбельная игра.

-3
Гомер11
Спойлер
-7