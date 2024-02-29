CD Projekt RED выпустила свежий патч для Cyberpunk 2077 под номером 2.12, доступный на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Главной целью обновления стало исправление ошибок, возникших после предыдущего патча 2.11.
На PC разработчики сконцентрировались на устранении проблем с привязкой клавиш. Также совместно с Intel была исправлена проблема настройки ядер, влиявшая на частоту кадров. Изменения также затронули трассировку лучей.
Ознакомиться с полным списком изменений можно под спойлером:
Изменения для ПК
- Теперь можно корректно поменять клавиши радиопорта и сброса тел на клавиатурах AZERTY. Переключение между целями задания на всех раскладках будут назначено на клавишу T.
- Теперь можно корректно поменять клавиши радиопорта и сброса тел на клавиатурах AZERTY. Переключение между целями задания на всех раскладках будут назначено на клавишу T.
- Вместе с Intel мы исправили ошибку, которая могла приводить к задержкам в игре при включенном «Приоритете высокопроизводительных ядер».
- Вместе с Razer мы исправили ошибку, при которой игра могла вылетать при использовании устройств с поддержкой технологии Razer Chroma.
- Исправлена ошибка, из-за которой при игре с включенной трассировкой лучей волосы персонажей внутри транспортных средств могли становиться слишком яркими.
- Исправлена ошибка, возникающая на Steam Deck, при которой игра могла вылетать с включенной трассировкой лучей.
Изменения для Xbox
- Исправлена проблема, из-за которой игра могла бесконечно загружаться, зависать или аварийно завершаться на Xbox при использовании некоторых сохранений.
Изменения для всех платформ
- Исправлена ошибка, из-за которой игрокам не удавалось открыть меню, инвентарь, тайники, позвонить или воспользоваться быстрым перемещением.
- Описание скрипта «Звуковой шок» теперь лучше отражает изменения, внесенные в его работу после патча 2.1.
- Улучшена видимость курсора контроллера/геймпада в меню, а также при использовании компьютеров или клавиатуры. Это изменение в первую очередь будет полезно пользователям Steam Deck, но также актуально для консолей и ПК при использовании контроллера/геймпада.
- «Новая заря» — исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог достать телефон, чтобы прочитать уведомление от автоматической системы доставки.
- «Миссия „Контейнер“» — уменьшен уровень силы, необходимый для того, чтобы сдвинуть мусорный контейнер.
- «Распознавание образов» — атака Сасквоч в прыжке теперь корректно засчитывается как попадание и наносит урон.
- «Оседлавшие бурю» — во время погони машины противников теперь снова будут стрелять в фургон Панам.
- «По ком звонит колокол» — исправлена ошибка, из-за которой после решения позвонить Риду звонок не начинался, что не позволяло выполнить задание.
- «Звуковой шок» теперь будет корректно восприниматься игрой как шпионский скрипт.
- Исправлена ошибка, из-за которой в Найт-Сити могли появляться группы неубиваемых врагов.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые элементы на экране способностей не менялись при включении режима цветовой слепоты.
- Имплант «Байодайн Берсерк» теперь корректно увеличивает шанс критического удара благодаря ориентации на реакцию.
Полноценная поддержка Cyberpunk 2077 на данный момент завершена, но разработчики продолжат выпускать небольшие патчи с исправлением разнообразных проблем.
fsr 3 гдееееееее?????????
Киберпанк проект Куртки, так что ответ очевидный "где".
Как они зае... надоели с этими патчами. Ток предыдущую обнову на пиратский ДЛС накатил.
Жмотам только такая участь суждена.
Ну не хотят они моих денег...Не могу их заставить)
Очень хорошо, что пофиксили клавиши - задолбался мышку каждый раз переназначать
Молодцы продолжают работать над шикарной игрой! Прожекты красавцы
Они работают над какой-то шикарной игрой? Над какой именно? Мы что-то пропустили? Вроде они сейчас, только латают дырявый и убогий Гендербаг 2077!
Было сказано, что с патчами всё?
с КОНТЕНТНЫМИ патчами все. Они не говорили, что перестанут исправлять ошибки)
Которых еще лет на 5 хватит)))
в принципе этим может заниматься 1 человек пару часов в неделю, так что это не сильно отвлекает команду от других проектов)
Хотфиксы ещё будут выходить крупных не будет
исправляют 10 мелко-багов в квестах-характеристиках, тогда как у неоф. патча уже сотня почти таких мелко-правок.
лучше бы с фанатами договорились бы и этот неоф. патч официальным сделали, чем такой "огрызок", ломающий моды выпустить.
Зачем? Так игру быстро забудут, исправь они все косяки как можно быстрее, а так она у всех на слуху с выходом каждого мелкого патча/хотфикса. Чем не пиар.
Полируют для ждунов. Да есть такие(даже спустя 4 года), которые ждут, чтобы пройти "идеальную" игру наслушавшись, насмотревшись хейт-роликов о том какая неиграбельная игра.