CDPR подтверждает, что Phantom Liberty не только имеет разные концовки, но и разблокирует концовку для базовой игры ©

Многие поклонники Cyberpunk 2077 будут рады скорому появлению контента Phantom Liberty, и недавно разработчик сообщил, что DLC будет включать в себя различные концовки, а также новую концовку для базовой игры.

Директор игры и вице-президент Гейб Аматанжело сказал, что события Phantom Liberty будут происходить где-то "в середине" событий Cyberpunk 2077. Подтвердив, что у DLC будут "разные концовки" в зависимости от того, что произойдет в ходе сюжета, и добавил, что в зависимости от того, как закончится DLC, можно будет открыть новую концовку для базовой игры.

Разумеется, режиссер не вдавался в подробности о том, что повлечет за собой эта концовка или любая другая, но это позволяет предположить, что CD Projekt Red не собирается полностью покидать Найт-Сити. Недавно было также объявлено, что Phantom Liberty принесет обновления базовой игры в других аспектах.



