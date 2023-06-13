CDPR подтверждает, что Phantom Liberty не только имеет разные концовки, но и разблокирует концовку для базовой игры

Многие поклонники Cyberpunk 2077 будут рады скорому появлению контента Phantom Liberty, и недавно разработчик сообщил, что DLC будет включать в себя различные концовки, а также новую концовку для базовой игры.
Директор игры и вице-президент Гейб Аматанжело сказал, что события Phantom Liberty будут происходить где-то "в середине" событий Cyberpunk 2077. Подтвердив, что у DLC будут "разные концовки" в зависимости от того, что произойдет в ходе сюжета, и добавил, что в зависимости от того, как закончится DLC, можно будет открыть новую концовку для базовой игры.
Разумеется, режиссер не вдавался в подробности о том, что повлечет за собой эта концовка или любая другая, но это позволяет предположить, что CD Projekt Red не собирается полностью покидать Найт-Сити. Недавно было также объявлено, что Phantom Liberty принесет обновления базовой игры в других аспектах.
те через столько лет и доработок игры можно будет получить хотя бы одну вменяемую концовку или она будет того же уровня "все тлен, ты все равно труп"?
Концовка дружбы с джони и штурма арасаки в стиле умрем по своих правилам это топ
Time to party like it's 2023
Вот и отлично, будет хотя бы не один исход.
А вот это уже интереснее, есть повод пройти все заново. Вот только что будет с озвучкой, непонятно.
если верить описанию страницы этого ДЛС в стиме, русским будет только текст =(
Здорово, что однажды я купил эту игру (Хотя она и была взломана в первый день), ожидая ДЛС, но в итоге всё, что я смогу увидеть, то только это:
Опять звездят
Ой, дайте угадаю, прогнутся под огромное количество бомбанувших и дадут возможность безопасно извлечь Сильверкека из мозга V?
А что мешает например безопасно извлечь чип, но в итоге стать полностью отбитой мр*зотой? Вроде бы это и была основная претензия, что выборов и исходов людям хотелось больше? О каком-то каноне речи не идёт
А в чем проблема то?Или у тебя кто-то отберет остальные концовки?
Обязателньо возьму.Заодно перепройду игру ПОСЛЕ выхода этого ДЛС впервые на англ озвучке, раз уж такие дела. Заодно услышу оригинальную озвучку в 1 раз Джонни (Киану) и ИРБИС ЭЛЬБЫ!!!!!
Ребят, эта "новая концовка" просто дополнительный видеозвонок в конце игры. Надеется не на что.