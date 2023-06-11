Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений (обновлено)

Одной из самых важных премьер этого года должна стать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Во время интервью стало известно несколько интересных вещей о том, какие изменения предложит дополнение по сравнению с базовой версией игры.
Phantom Liberty представит довольно много геймплейных улучшений, которые будут перенесены в базовую версию игры. Как заявили авторы:
Дополнение было платформой для улучшения базовой игры. Нашей внутренней целью было постоянно балансировать производство. Это выразилось в нововведениях в геймплее и в перках. Теперь перков стало меньше, но они стали гораздо более специфичными и мощными.
- В дополнении появится новый, шестой атрибут, Биочип, в нем, например, будут новые навыки для Клинков Богомола. Для прокачки данного атрибута понадобятся понадобятся очки биочипа, которые можно найти в Догтауне.
- Также будут реализованы значительные геймплейные улучшения.
- К ним относятся бои на транспортных средствах - игрок сможет стрелять, сидя за рулем автомобиля (направляя оружие через лобовое стекло или окна), а на некоторых машинах будет установлено собственное оружие (пулемет гатлинга/ракеты). На мотоциклах можно использовать свою катану.
- Также будет улучшен искусственный интеллект.
- Одним из главных плодов улучшения ИИ станет сильно улучшенная полицейская система, которая сделает бои более интересными и правдоподобными.
- Помимо основных и побочных миссий, в игре будет масса мелких заданий, а также курьерских поручений. Или например с неба будут падать случайные тайники, которые нужно забрать. Однако, чтобы их получить, вам придется участвовать в гонках. Мир также обогатится множеством новых секретов, которые ждут своего часа.
- Мама Уэллс, фиксер из основной игры, будет отмечать по всему Найт-Сити машины, которые вы сможете угнать. При этом вам нужно будет выполнить определенные условия, например, угнать без повреждений, пока вас преследуют. Будет много вариантов этого задания, например, нужно преследовать машину и взломать ее дистанционно, чтобы угнать.
- Машины больше нельзя купить у фиксеров, как в базовой игре. Вместо этого у Мамы Уэллс есть сайт в игре, где будут добавляться новые автомобили - и некоторые из них оснащены оружием.
Креативный директор Павел Саско сказал, что основное внимание сосредоточено на Phantom Liberty, потому что "нам просто необходимо оставить игру в отличной форме, насколько это возможно. Нам нужно убедиться, что она будет принята настолько хорошо, насколько это возможно".
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.
Казалось бы, то, что должно было быть с релизом, ну или хотя бы с патчами...
А это так вообще геймплей нового поколения
А нафига бои на транспорте и догонялки с полицией в RPG игре? Ты случаем с ГТА не попутал киберпанк? Я считаю система полиции здесь вообще не к месту. Бои на транспорте тоже не нужны. Здесь RPG, а не GTA.
так оно и будет считай с патчем. основная часть улучшений будут без покупки dlc.
это не жанр а сеттинг определяет. Тут как минимум есть машины и угон. сложи 2 и 2.
Где ты увидел в Киберпанке полноценную рпг то?
Официально это экшен-РПГ. По факту и определению на релизе - экшен с элементами РПГ. Что ты несешь? И в какой реальности полицейская система портит РПГ? Или для тебя примитивная реакция полиции на действия ГГ, а точнее - почти полное отсутствие такой реакции, для тебя признак хорошей ролевой составляющей? Тогда упомянутая тобой ГТА куда большее РПГ. Не говоря о том, что все это изначально заявлялось. И более того - в той или иной мере было реализовано мододелами.
Что, среди прочего, изменят в основной Cyberpunk 2077 на фоне выхода Phantom Liberty:
— Полноценная механика стрельбы из машины. Можно сражаться с катаной, катаясь на мотоцикле;
— Полностью переделанный ИИ;
— Полностью переделанная система полиции с несколькими уровнями розыска и новыми типами противников;
— Больше новых типов противников;
— Переделана система прогресса;
— Переделана система лута и его редкости;
— Переделана сложность;
— Изменён интерфейс;
— В открытом мире теперь могут быть полноценные погони во время схватки фракций;
— Появятся новые активности (например, где-то в мире игры может упасть ящик с лутом и игрок должен успеть его забрать до других);
— Изменено древо навыков, которое теперь даёт способности, а не тупо увеличивает цифры в статистике игрока (например, теперь можно дэшать и отбивать пули);
— Появятся машины со встроенным оружием. Обычные машины получат улучшения;
— Мама Джэки теперь полноценный Фиксер. Она будет помечать места, где можно украсть машины;
— Покупать машины у фиксеров больше нельзя. Их надо покупать через внутриигровой сайт Мамы Уэллс
«Все основные системы игры были либо переделаны, либо обновлены по-крупному», — как заявила CD Projekt RED
Все эти изменения будут бесплатными для владельцев обычной игры. Появятся ли они в один день с Phantom Liberty — неизвестно
что самое забавное - часть этого уже так или иначе было реализовано мододелами. Похоже Ведьмак со встроенными модами зашел Рэдам как принцип развития игры.
Радуйся, что не как скайрим - продают ту же игру с добавлением новых модов. Тут всё бесплатно и лицензировано разрабами, уверен моддерам ещё и отвалили кучу бабла, чтоб они молчали о воровстве
Зачем? Тупость какая
Фантом Либерти платно идет.
Это меняет тот факт, что многое из добавленного было еще в предрелизных обещалках, но так и не реализовано было самими разработчиками?
Даже больше. Раньше через покупку машины от Реджи "решался" один из логических косяков игры. Когда Ви первый раз выходит из квартиры после Конпэки-Плаза, происходит звонок от Мамы Уэллс с приглашением на офренду, но в гараже машину разбивает Деламейн. Пока не вырезали метро, вполне логично было попасть туда на нем - потому что офренда на другом конце города, а машина разбита. Когда в релизе его "обрезали", вставили затычку в виде мгновенного сообщения Реджи после аварии с Деламейном и неподалеку продающейся машины, что позволяло быстро отправиться на офренду. Учитывая подачу, это было логично, учитывая события, офренда уместна сразу после "пробуждения" Ви. Теперь получается, что попасть на офренду можно будет лишь на угнанной машине? Сам квест Деламейна не сделать без машины, поэтому даже стартовую вернуть быстро не получится.
Про Маму Уэллс - фиксера, вообще непонятно. А куда Падре делся? Как бы два фиксера на один район - многовато.
И ещё системные требования станут конские
а как длц влияет на системки?)кроме занимаемого размера на ssd/hdd? тебе обещали визуальные улучшения?
е глупи и просто посмотри обновленные требования.
Они не изменились. Просто до этого были неправильные.
ну вижу разные требования для длц и основной игры.Только вот старые требования вообще не котировались))на таких системах только на минималках можно было наверно запустить.Если при старых требованиях топовые системы не справлялись)то с обновленными и подавно).Так что скорее новые требования и были актуальны для основной игры.Потому что у меня на 4080 в 2к на максималках с трассировкой уже проблемки.А с новой трассировкой так вообще печаль.Вот у них на максималках с новой трассировкой описана почти моя система.процессор чуть слабее,но он там и не загружается.В итоге в 2к с новой трассировкой и длсс на максималках там 30 фпс.Так что получается это не новые требования
Наконец-то игра выйдет из раннего доступа!
Ой не факт... Скорее из раннего доступа она выйдет спустя год после выхода ФЛ.
Скорее из альфы в
Охо хо. Ну значит выйдет ДЛС потом пару патчей (ибо опять про сыро) и в 24-м году как раз можно будет играть в нормально вышедшую игру.
А то затейники пишут вышла в 20-м бла бла. Забыв сказать что это был так сказать тестовая версия.
Интересно, хорошо, что раньше не играл, а ждал допиленной версии.
я играл в альфа версию на релизе и игра понравилась. думаю, что от этой версии у тебя жопа отвалится
Ладно, уговорили, перепройду во время выхода DLC, а не до.
Я так и не понял, когда происходит действие DLC? До миссии "по ком звонит колокол" или уже после?
А фиг знает, вроде до, а вроде и после. Надо ждать сентября, тогда ясно будет
До
Каким образом оно после может быть, если Джонни с нами, а мы все ещё Ви?
до, так как по механики, после прохождения ты возвращаешься к этому к весту.
я сам не понимаю, зачем так сделали.
ну прошел ок, выбрал свою концовку ок, ну и все, сделай как в гта, просто песочница играй и дальше.
Смысл в том, СПОЙЛЕР, что на этом игра заканчивается в Найт-Сити и поэтому по логике героя там быть не должно. Так что это скорее деталь для более хорошего погружения, чтобы игрок выполнил все побочки конкретно до финала для героя. ДЛС будет ДО, об этом разрабы вроде даже писали, и вполне возможно дадут выход на новую концовку в основном сюжете, это еще одна причина по которой сюжет будет до ласт квеста.
Ну теперь точно ГТА
Короче они просто добавят моды, как и с ведьмаком было
а если человек не купит dlc то ему х** а не улучшения ?
А внимательней если прочитать статью?
я только заголовок прчитадл
Молодец. Садись. Два.
Уже делаю предзаказ верю бегу покупать наивный какой
400 лир дополнение.
Можно будет купить только со скидкой в 75% а пока что можно и по другому получить на Steam.
Ух ты, то, что должно было быть на релизе либо с первыми патчами, появится почти 3 года спустя.
Вот несколько минут геймплея:
А модификаций для авто не будет?
Оптимизация !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мечтай в одну руку, а сри в другую, потом посмотришь какая быстрее заполнится
Немного накидал своих хотелок в кучу):
1.Фонарь и ПНВ.Только разными слотами.
2.Полноценный телефон в руке Ви.И возможность пользоваться телефоном в автомобиле.
3.Катера и миссии на воде.Так же собственный летающий ави.
4.Больше подводных миссий.
5.Больше миссий с Джеки,Панам,Джуди и другими персонажами.
6.Чтобы персонажи чаще и больше присылали на телефон всякие фотки, плюшки,смс и т.д.
7.Больше разной активности по всей карте.Рандомные встречи,банды на пустых районах карты.
8.Настройка цвета интерфейса,худа,карты,меню и т.д.( Как в Fallout4 )
9.Можно у оружейников ставить скины на стволы.
10.Своя музыка в авто.
11.Онлайн вторжения как в Dark Souls или Watch Dogs
12.Автомобили Деламейна должны быть бронированные.
дарю
Уже 2 лежат))
разработчики тут твои хотелки не увидят
И хорошо.А то подумают ещё,что я хейтер)
Да они и свои то не выполнили эх.
Учитывая копеечную стоимость, можно и купить. Но учитывая, данные заявления, задаюсь вопросом: есть смысл ли вообще знакомиться с игрой до выхода DLC (игра давно куплена, но не играл)?
В чём смысл заносить деньги и не играть? Поди ещё фуллпрайс по предзаказу, лол)
Нет, на распродаже покупал.
Смысл в том, что многим людям хочется поиграть, но не найти времени что бы погрузится в игру с головой, а просто заходить на 30 мин. не хочется, так как после выхода останется желание играть дальше и горькое послевкусие от того что не узнал что случилось дальше по сюжету или квэсту. Надеюсь многие со мной согласятся. То работа, то проблемы, то семья, и никак не уединится что бы расслабиться и получить удовольствие от игры.
Лучше дождись выхода ДЛС, насколько я знаю оно происходит до концовки по сюжету.
Очень важные изменения для проходнячка с открытым миром и практически нулевой реиграбельностью благодаря нулевой вариативности развития. Рпг, my ass...🤣
Мне нравится, как ты сам добавил слово "практически", то есть сам понимаешь что она там есть и всё же написал это.. Гениально