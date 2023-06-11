Phantom Liberty улучшит Cyberpunk 2077, CD Projekt представила список изменений (обновлено) ©

Одной из самых важных премьер этого года должна стать Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Во время интервью стало известно несколько интересных вещей о том, какие изменения предложит дополнение по сравнению с базовой версией игры.



Phantom Liberty представит довольно много геймплейных улучшений, которые будут перенесены в базовую версию игры. Как заявили авторы:

Дополнение было платформой для улучшения базовой игры. Нашей внутренней целью было постоянно балансировать производство. Это выразилось в нововведениях в геймплее и в перках. Теперь перков стало меньше, но они стали гораздо более специфичными и мощными.

В дополнении появится новый, шестой атрибут, Биочип, в нем, например, будут новые навыки для Клинков Богомола. Для прокачки данного атрибута понадобятся понадобятся очки биочипа, которые можно найти в Догтауне.

Также будут реализованы значительные геймплейные улучшения.

К ним относятся бои на транспортных средствах - игрок сможет стрелять, сидя за рулем автомобиля (направляя оружие через лобовое стекло или окна), а на некоторых машинах будет установлено собственное оружие (пулемет гатлинга/ракеты). На мотоциклах можно использовать свою катану.

Также будет улучшен искусственный интеллект.

Одним из главных плодов улучшения ИИ станет сильно улучшенная полицейская система, которая сделает бои более интересными и правдоподобными.

Помимо основных и побочных миссий, в игре будет масса мелких заданий, а также курьерских поручений. Или например с неба будут падать случайные тайники, которые нужно забрать. Однако, чтобы их получить, вам придется участвовать в гонках. Мир также обогатится множеством новых секретов, которые ждут своего часа.

Мама Уэллс, фиксер из основной игры, будет отмечать по всему Найт-Сити машины, которые вы сможете угнать. При этом вам нужно будет выполнить определенные условия, например, угнать без повреждений, пока вас преследуют. Будет много вариантов этого задания, например, нужно преследовать машину и взломать ее дистанционно, чтобы угнать.

Машины больше нельзя купить у фиксеров, как в базовой игре. Вместо этого у Мамы Уэллс есть сайт в игре, где будут добавляться новые автомобили - и некоторые из них оснащены оружием.

Креативный директор Павел Саско сказал, что основное внимание сосредоточено на Phantom Liberty, потому что "нам просто необходимо оставить игру в отличной форме, насколько это возможно. Нам нужно убедиться, что она будет принята настолько хорошо, насколько это возможно".

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на ПК и консолях Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.