на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 425 оценок

CDPR выпустила последнее крупное обновление для Cyberpunk 2077 и издание Ultimate Edition

butcher69
Новости

Cyberpunk 2077 получила контентный патч 2.1. Это последнее крупное обновление для ролевой игры и CD Projekt RED полностью фокусируются на разработке сиквела и четвертой части Ведьмака под кодовым названием Polaris. Это не значит, что игра больше не будет получать патчей, но обновлений с новым контентом уже можно не ждать. Размер патча на ПК составляет около 40ГБ.

Одновременно с выходом патча 2.1 ролевой боевик Cyberpunk 2077 стал доступен в версии Ultimate Edition. С подробным списком всех изменений вы можете ознакомиться вот здесь, а вот тут увидеть трейлер со всеми основными изменениями в патче.

23
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
saa0891

Ну что спустя три года игра наконец вышла из раннего доступа,как говорится любой каприз за ваши деньги.

21
Omnia Smirnow

Вот, наконец-то, случился релиз полной игры)

8
Stas776

Я думал, из альфы в бету перешли

-2
Velikiy1000 Omnia Smirnow

Нет не случился. А как же бейндансы, купить их можно , а воспроизводить? И еще много чего по мелочам, но эти мелочи делают лор!

-1
Velikiy1000 Stas776

Так и есть, но хомечки хавают и восхваляют полуфабрикат!

0
Richard Simons

Там метро есть, уже заслуживает уважения.

2
Velikiy1000

Не достойно это уг уважения, мир мертвый...

0
German Syomin

я хотел в метро зайти, а меня на входе мусора oтпи3дили :(

0
Exies27

Вот бы ещё одно сюжетное dlc.

1
Миханик Шестеренкин

Релиз?

1
Velikiy1000

Нет, не он. Это толька beta !

0
Кей Овальд

"CDPR выпустила последнее* крупное обновление"

1
Tisdare

31,5 гиг, жесть...

1
NIGА

На торренте есть где? А то мне надо ДЛС от туда свистнуть и в лицуху запихать.

0
m.a.r.r.a.d.e.r.

пока нету 2.02 тьолько

0
HUNTER6800 m.a.r.r.a.d.e.r.

интересно сегодня появится на торренте?просто специально длс не проходил ждал последнего обновления что бы начать игру с самого начала и полностью насладится

0
m.a.r.r.a.d.e.r. HUNTER6800

будет наверно

0
Kenn1y

Так 2.1 есть на дисках?

0
Lvinomord

Отлично. Впереди практически пустой год и можно будет наиграться до одури).

0
trigger_zz

Народ кто наткнется на торрент под версию 2.1 маякните, качнуть файлы ep1 и tweakdb, tweakdb_ep1 под DLC

0
luVol

Опять моды поломали опять ждать пока их обновят(

0
outsider2000

залейте патч, работяги

0
Velikiy1000

Норм так:

Спойлер
0
Юрец Одесса

Установил что-то обнову уже? Там так же с длс (бесплатным) беда надо опять файлы кидать в игру, что бы активировать?

-1
Newworld_DESTROYER

неужели они наконец больше не притронуться к этому аборту игровой индустрии и возьмутся за ведьмак4

-17
Stas776

Спокойно ещё могут пару хотфиксов намутить

0
Velikiy1000

Солидарен. В этой помойе еще кучу чего допиливать нужно. Им бы на мир от рокстаров бы посмотреть и действительно научится делать ИГРУ!

0