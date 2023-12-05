CDPR выпустила последнее крупное обновление для Cyberpunk 2077 и издание Ultimate Edition

Cyberpunk 2077 получила контентный патч 2.1. Это последнее крупное обновление для ролевой игры и CD Projekt RED полностью фокусируются на разработке сиквела и четвертой части Ведьмака под кодовым названием Polaris. Это не значит, что игра больше не будет получать патчей, но обновлений с новым контентом уже можно не ждать. Размер патча на ПК составляет около 40ГБ.
Одновременно с выходом патча 2.1 ролевой боевик Cyberpunk 2077 стал доступен в версии Ultimate Edition. С подробным списком всех изменений вы можете ознакомиться вот здесь, а вот тут увидеть трейлер со всеми основными изменениями в патче.
Ну что спустя три года игра наконец вышла из раннего доступа,как говорится любой каприз за ваши деньги.
Вот, наконец-то, случился релиз полной игры)
Я думал, из альфы в бету перешли
Нет не случился. А как же бейндансы, купить их можно , а воспроизводить? И еще много чего по мелочам, но эти мелочи делают лор!
Так и есть, но хомечки хавают и восхваляют полуфабрикат!
Там метро есть, уже заслуживает уважения.
Не достойно это уг уважения, мир мертвый...
я хотел в метро зайти, а меня на входе мусора oтпи3дили :(
Вот бы ещё одно сюжетное dlc.
Релиз?
Нет, не он. Это толька beta !
"CDPR выпустила последнее* крупное обновление"
31,5 гиг, жесть...
На торренте есть где? А то мне надо ДЛС от туда свистнуть и в лицуху запихать.
пока нету 2.02 тьолько
интересно сегодня появится на торренте?просто специально длс не проходил ждал последнего обновления что бы начать игру с самого начала и полностью насладится
будет наверно
Так 2.1 есть на дисках?
Отлично. Впереди практически пустой год и можно будет наиграться до одури).
Народ кто наткнется на торрент под версию 2.1 маякните, качнуть файлы ep1 и tweakdb, tweakdb_ep1 под DLC
Опять моды поломали опять ждать пока их обновят(
залейте патч, работяги
Норм так:
Установил что-то обнову уже? Там так же с длс (бесплатным) беда надо опять файлы кидать в игру, что бы активировать?
неужели они наконец больше не притронуться к этому аборту игровой индустрии и возьмутся за ведьмак4
Спокойно ещё могут пару хотфиксов намутить
Солидарен. В этой помойе еще кучу чего допиливать нужно. Им бы на мир от рокстаров бы посмотреть и действительно научится делать ИГРУ!