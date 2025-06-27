Cyberpunk 2077 остается в тренде даже спустя годы после релиза

Проходят годы, а Cyberpunk 2077 по-прежнему регулярно занимает верхние строчки чартов продаж. Спустя почти пять лет после выхода польская игра снова покоряет Steam. Согласно новому рейтингу игр с самыми высокими доходами, Cyberpunk 2077 вернулась на пьедестал почета и сейчас занимает 3-е место. Сейчас шедевр CD Projekt RED можно купить за $20,99 (-65%) в стандартном издании (и за $38,62 в Ultimate-издании), что и привлекает игроков. Акция продлится до 10 июля.

Рейтинг игр с наибольшим доходом в Steam:

Спойлер

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Elden Ring

PEAK

Dead by Daylight

Clair Obscur

Baldur's Gate 2

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (DLC)

Stardew Valley

Dead Dead Redemption 2

Кроме того, на днях в Steam было зарегистрировано около 40 000 игроков, одновременно играющих в Cyberpunk 2077, что превосходит показатели многих AAA-игр.

Также следует отметить, что CDPR последовательно и постоянно развивает и улучшает Cyberpunk 2077. Так, в декабре вышло крупное обновление 2.2, открывшее доступ к новым транспортным средствам. В январе вышло обновление 2.21, добавившее поддержку DLSS 4 (и множество других исправлений), а вскоре ожидается выход обновления 2.3.