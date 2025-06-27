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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 747 оценок

Cyberpunk 2077 остается в тренде даже спустя годы после релиза

Gruz_ Gruz_

Проходят годы, а Cyberpunk 2077 по-прежнему регулярно занимает верхние строчки чартов продаж. Спустя почти пять лет после выхода польская игра снова покоряет Steam. Согласно новому рейтингу игр с самыми высокими доходами, Cyberpunk 2077 вернулась на пьедестал почета и сейчас занимает 3-е место. Сейчас шедевр CD Projekt RED можно купить за $20,99 (-65%) в стандартном издании (и за $38,62 в Ultimate-издании), что и привлекает игроков. Акция продлится до 10 июля.

Рейтинг игр с наибольшим доходом в Steam:

Спойлер
  • Counter-Strike 2
  • Cyberpunk 2077
  • Elden Ring
  • PEAK
  • Dead by Daylight
  • Clair Obscur
  • Baldur's Gate 2
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (DLC)
  • Stardew Valley
  • Dead Dead Redemption 2

Кроме того, на днях в Steam было зарегистрировано около 40 000 игроков, одновременно играющих в Cyberpunk 2077, что превосходит показатели многих AAA-игр.

Также следует отметить, что CDPR последовательно и постоянно развивает и улучшает Cyberpunk 2077. Так, в декабре вышло крупное обновление 2.2, открывшее доступ к новым транспортным средствам. В январе вышло обновление 2.21, добавившее поддержку DLSS 4 (и множество других исправлений), а вскоре ожидается выход обновления 2.3.

27
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jarvis666

Лучшая в своëм жанре, уже стала нетленной классикой современных 20-х годов. Прошëл 4 раза и с удовольствием это сделаю снова.

19
Гомер11

Покупать этот унылый кусок кода могут только пшeкcкиe мамонты и т-образные киянки. XD

шедевр
19
Святой Джо

Можно купить, но не стоит этого делать. Смекаешь?

14
Pastoral
остается в тренде

Конечно в тренде , ведь если не обновил драйвера то всё и не поиграть ..

5
Regiswk

Как можно между собой связать продажи и обновление драйверов видеокарты?

2
Lvinomord

Отличная игра не без недостатков конечно.Почти 1000 часов без единого мода,а прохожу игру всего только 2 раз! Ну и сильно жду инфу по 2.3

2
sa1958

Ну да согласен.

2
Dmitriy_1981

есть опечатки в названиях игр

1
kolinmah

Может игра и хорошая по оценкам некоторых, но я не люблю сеттинг киберпанка. Два разА пробовал играть, не пошло.

1
Пользователь ВКонтакте

Наверное зашли потестить свои новые 5060ти😄 // Чёрный Пласч

1
sergioroman

Игра хорошая, но потом голова болит от этого киберпанкового мира.

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