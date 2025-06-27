Cyberpunk 2077 остается в тренде даже спустя годы после релиза

Проходят годы, а Cyberpunk 2077 по-прежнему регулярно занимает верхние строчки чартов продаж. Спустя почти пять лет после выхода польская игра снова покоряет Steam. Согласно новому рейтингу игр с самыми высокими доходами, Cyberpunk 2077 вернулась на пьедестал почета и сейчас занимает 3-е место. Сейчас шедевр CD Projekt RED можно купить за $20,99 (-65%) в стандартном издании (и за $38,62 в Ultimate-издании), что и привлекает игроков. Акция продлится до 10 июля.
Рейтинг игр с наибольшим доходом в Steam:
- Counter-Strike 2
- Cyberpunk 2077
- Elden Ring
- PEAK
- Dead by Daylight
- Clair Obscur
- Baldur's Gate 2
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (DLC)
- Stardew Valley
- Dead Dead Redemption 2
Кроме того, на днях в Steam было зарегистрировано около 40 000 игроков, одновременно играющих в Cyberpunk 2077, что превосходит показатели многих AAA-игр.
Также следует отметить, что CDPR последовательно и постоянно развивает и улучшает Cyberpunk 2077. Так, в декабре вышло крупное обновление 2.2, открывшее доступ к новым транспортным средствам. В январе вышло обновление 2.21, добавившее поддержку DLSS 4 (и множество других исправлений), а вскоре ожидается выход обновления 2.3.
Лучшая в своëм жанре, уже стала нетленной классикой современных 20-х годов. Прошëл 4 раза и с удовольствием это сделаю снова.
Покупать этот унылый кусок кода могут только пшeкcкиe мамонты и т-образные киянки. XD
Можно купить, но не стоит этого делать. Смекаешь?
Конечно в тренде , ведь если не обновил драйвера то всё и не поиграть ..
Как можно между собой связать продажи и обновление драйверов видеокарты?
Отличная игра не без недостатков конечно.Почти 1000 часов без единого мода,а прохожу игру всего только 2 раз! Ну и сильно жду инфу по 2.3
Ну да согласен.
есть опечатки в названиях игр
Может игра и хорошая по оценкам некоторых, но я не люблю сеттинг киберпанка. Два разА пробовал играть, не пошло.
Наверное зашли потестить свои новые 5060ти😄 // Чёрный Пласч
Игра хорошая, но потом голова болит от этого киберпанкового мира.