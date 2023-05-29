Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 440 оценок

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет представлена на Summer Game Fest 2023

©
monk70
Новости

CD Projekt RED подтвердила, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет официально представлена на Summer Game Fest 2023, а фанаты, следовательно, смогут взглянуть на долгожданное расширение игры всего через несколько дней, а именно 8 июня 2023 года.

Важное объявление, о котором идет речь, было сделано в специальном твите, которым поделилась непосредственно польская команда разработчиков, которой мы, в частности, обязаны серией видеоигр «Ведьмак». К сожалению, на момент написания этой статьи никакой дополнительной информации о присутствии Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Summer Game Fest 2023 не поступало, но, несмотря на это, наличие первого геймплейного видео во время мероприятия, организованного Джеффом Кили, практически само собой разумеющееся.

Кроме того, в этом смысле важно добавить, что в последние недели в сети появился довольно интересный слух, а инсайдер, возможно, заранее раскрыл дату выпуска расширения, по его словам, установленную между июнем и в июлем 2023 года.

На данный момент осталось еще несколько дней ожидания, и у нас будет много новой официальной информации о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для обсуждения от CD Projekt RED, которая, по всей вероятности, официально объявит дату выпуска и цену DLC.

Мероприятия
23
18
Последние посты по игре Cyberpunk 2077
Киану Ривз воплощает своего внутреннего Джонни Сильверхэнда, воссоединяясь со своей рок-группой 90-х годов
Киану Ривз воплощает своего внутреннего Джонни Сильверхэнда, воссоединяясь со своей рок-группой 90-х годов
Cyberpunk 2077 "Горячее селфи от Панам"
Cyberpunk 2077 "Горячее селфи от Панам"
Киберпанк 2077 на СТС
Киберпанк 2077 на СТС
Комментарии: 18
Ваш комментарий
AndruhaGruz
15
Agent Qracle

Скорей бы 8 число уже))

4
Alex19978

А продаваться будет отдельно или как длс уже купленной игры?

1
Artery Kaulitz

Как для DLC для игры, с чего бы это отдельно?

2
Abarmot90

По ходу русских сабов не будет

1
Garris1304

Все будет. и сабы и озвучка, есть зог и геймс войс

2
Artery Kaulitz

Не, сабы вроде будут, а вот озвучки - точно нет. И ещё стоит вопрос о том, будут ли регионально заблоканы гифты для RU аккаунтов

1
Abarmot90 Artery Kaulitz

Заблоканы гифты для RU, BY аккаунтов. Это вряд ли

1
caramba1999 Garris1304

И как это будет выглядеть? Мммдаааааа. Половину игры на русском половина на инглише. Потом только пока дождёмся этой озвучки. Эхххх

1
Garris1304 caramba1999

ну так не жди и играй на инглише

0
Sad_Jester

И еще 3 года потом ждать эту допку на 2-3 часа...

-1
Сергей8725

Бесплатное обещанное обновление превратилось в платное?))

-9
SULIK 712

вроде сразу говорилось что оно будет платное

8
Кибер_Монах

Конечно. Вот вам новый скинчик для джона уика и 2 с половиной машинки плюс отсылки на аниме жрите не подавитесь гои

-11
Janekste

Доказательства в студию! Где и когда CD Project Red обещали выпустить бесплатно DLC на десятки часов сюжетного контента?

2
Glukinc

Ну шкурки сказали будут, а вот полноценное сюжетное нет, все как в ведьмаке.

1
cheezette

С каких пор расширение должно стоить бесплатно? Каменные сердца и Кровь и Вино продавались как платные расширения, не думаю, что в КП2077 что-то поменялось

1