Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет представлена на Summer Game Fest 2023

CD Projekt RED подтвердила, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет официально представлена на Summer Game Fest 2023, а фанаты, следовательно, смогут взглянуть на долгожданное расширение игры всего через несколько дней, а именно 8 июня 2023 года.
Важное объявление, о котором идет речь, было сделано в специальном твите, которым поделилась непосредственно польская команда разработчиков, которой мы, в частности, обязаны серией видеоигр «Ведьмак». К сожалению, на момент написания этой статьи никакой дополнительной информации о присутствии Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Summer Game Fest 2023 не поступало, но, несмотря на это, наличие первого геймплейного видео во время мероприятия, организованного Джеффом Кили, практически само собой разумеющееся.
Кроме того, в этом смысле важно добавить, что в последние недели в сети появился довольно интересный слух, а инсайдер, возможно, заранее раскрыл дату выпуска расширения, по его словам, установленную между июнем и в июлем 2023 года.
На данный момент осталось еще несколько дней ожидания, и у нас будет много новой официальной информации о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для обсуждения от CD Projekt RED, которая, по всей вероятности, официально объявит дату выпуска и цену DLC.
Скорей бы 8 число уже))
А продаваться будет отдельно или как длс уже купленной игры?
Как для DLC для игры, с чего бы это отдельно?
По ходу русских сабов не будет
Все будет. и сабы и озвучка, есть зог и геймс войс
Не, сабы вроде будут, а вот озвучки - точно нет. И ещё стоит вопрос о том, будут ли регионально заблоканы гифты для RU аккаунтов
Заблоканы гифты для RU, BY аккаунтов. Это вряд ли
И как это будет выглядеть? Мммдаааааа. Половину игры на русском половина на инглише. Потом только пока дождёмся этой озвучки. Эхххх
ну так не жди и играй на инглише
И еще 3 года потом ждать эту допку на 2-3 часа...
Бесплатное обещанное обновление превратилось в платное?))
вроде сразу говорилось что оно будет платное
Конечно. Вот вам новый скинчик для джона уика и 2 с половиной машинки плюс отсылки на аниме жрите не подавитесь гои
Доказательства в студию! Где и когда CD Project Red обещали выпустить бесплатно DLC на десятки часов сюжетного контента?
Ну шкурки сказали будут, а вот полноценное сюжетное нет, все как в ведьмаке.
С каких пор расширение должно стоить бесплатно? Каменные сердца и Кровь и Вино продавались как платные расширения, не думаю, что в КП2077 что-то поменялось