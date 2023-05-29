Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет представлена на Summer Game Fest 2023 ©

CD Projekt RED подтвердила, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет официально представлена на Summer Game Fest 2023, а фанаты, следовательно, смогут взглянуть на долгожданное расширение игры всего через несколько дней, а именно 8 июня 2023 года.

Важное объявление, о котором идет речь, было сделано в специальном твите, которым поделилась непосредственно польская команда разработчиков, которой мы, в частности, обязаны серией видеоигр «Ведьмак». К сожалению, на момент написания этой статьи никакой дополнительной информации о присутствии Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Summer Game Fest 2023 не поступало, но, несмотря на это, наличие первого геймплейного видео во время мероприятия, организованного Джеффом Кили, практически само собой разумеющееся.

Кроме того, в этом смысле важно добавить, что в последние недели в сети появился довольно интересный слух, а инсайдер, возможно, заранее раскрыл дату выпуска расширения, по его словам, установленную между июнем и в июлем 2023 года.

На данный момент осталось еще несколько дней ожидания, и у нас будет много новой официальной информации о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для обсуждения от CD Projekt RED, которая, по всей вероятности, официально объявит дату выпуска и цену DLC.