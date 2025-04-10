Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2 с поддержкой кросс-прогрессии

Ожидания подтвердились — CD Projekt RED официально анонсировала порт Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2. Ролевая игра станет одной из стартовых для новой консоли, следуя за успехом The Witcher 3 на оригинальной Switch.

Разработчики поделились свежими подробностями: на Switch 2 игра будет поддерживать кросс-прогрессию, позволяя перенести сохранения с других платформ и продолжить прохождение без потери прогресса. Это отличная новость для тех, кто начал своё приключение в Найт-Сити на ПК или консолях прошлого поколения.

Также подтверждена поддержка гироскопа и мыши, что добавит гибкости в управлении. Релиз Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на Switch 2 состоится 5 июня, и в комплект войдёт расширение Phantom Liberty.