DLC для Cyberpunk 2077 - это "то, чем должна быть игра", утверждает CD Projekt RED ©

В документальном фильме разработчики размышляют о том, какой была игра на момент ее выхода и что изменилось с появлением Phantom Liberty.

Документальный фильм, выпущенный Ard Media, предоставил больше информации о разработке Cyberpunk 2077. На протяжении почти 70 минут CD Projekt RED размышляет о выходе игры на PS4 и проясняет спорные моменты.

Благодаря появлению Phantom Liberty экшен-ролевая игра обрела новую жизнь и уже стала одной из самых рейтинговых игр 2023 года на Metacritic. Но, несмотря на такой успех и возрождение базовой игры с обновлением 2.0, разве это расширение смогло перечеркнуть последствия провального запуска в 2020 году?

По словам представителей студии, данное DLC - это все, "чем должна быть игра". Если бы Cyberpunk 2077 вышла в продажу с "техническим" качеством расширения, ее не пришлось бы удалять из PS Store, не пришлось бы возвращать деньги игрокам или подвергать резкой критике.

Когда ты находишься слишком высоко, падение оказывается очень болезненным. Как по мне, Phantom Liberty - это последнее слово, которое мы можем сказать, и мы можем показать в принципе, какой мы хотим ее видеть - что мы действительно хотели, чтобы игроки почувствовали, что мы хотели им предложить, какой должна быть наша игра.

Павел Саско, режиссёр квестов Cyberpunk 2077, говорит о том, что ролевая игра создавалась в спешке. В интервью он упомянул, что разработка велась в "очень сжатые сроки", и заявил, что у людей не было "комплексного" представления о производстве.

По всей видимости, разработчики не успели отшлифовать "игровые механики" и долго не могли прийти к единому видению. По словам представителей польской студии, концепция игры, в которую входили сюжет и принцип работы систем, была обнаружена поздно.

Все наши игры чрезвычайно сложные, очень большие. Они очень длинные, когда речь идет о том, чтобы пройти всю кампанию, созвездие миссий. Мне казалось, что построение мира - вот что самое главное. Я сосредоточился на этом и упустил из виду, насколько велико и важно техническое совершенство".

Майлз Тост, дизайнер уровней из CD Projekt RED, рассказал, что чуть не ушел из компании из-за Cyberpunk 2077. При таком масштабном проекте и необходимости постоянно вносить улучшения и изменения у разработчиков было ощущение, что они "проваливаются сквозь землю".

И в заключение хотелось бы напомнит, что в ближайший вторник, 26 сентября, состоится релиз Phantom Liberty, первого и последнего расширения для Cyberpunk 2077, которое будет доступно только для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.