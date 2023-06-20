Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 867 оценок

Для Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.63 с исправлением игровых механик и заданий

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butcher69
Новости

CD Projekt RED только что подтвердила выход очередного обновления для Cyberpunk 2077. Игра постоянно получает новые обновления, которые не только исправляют ошибки, но и могут подготовить игроков к предстоящим развлечениям.

Выход Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, но это не значит, что CD Projekt RED уже закончила разработку базовой игры. Найт-Сити все еще нуждается в патчах, и студия только что выпустила патч 1.63.

Разработчики подтвердили, что здесь они в основном сосредоточились на исправлении ошибок и внесении исправлений, связанных с геймплеем и квестами. Помимо прочего, студия внесла исправления в открытый мир, интерфейс, а также позаботилась о визуальных эффектах.

Список изменений также включает важную информацию для консольных геймеров - компания решила сократить лимит игровых состояний с 20 до 10, а ошибка, которая могла повлиять на производительность игры на устройствах Microsoft, была исправлена.

Полный список изменений вы найдете под спойлером

Спойлер

Задания

  • Исправлена ошибка, из-за которой во время повторного звонка Митчу и после выбора реплики, подсвеченной синим, окно разговора навсегда зависало на экране.
  • «Дорога за горизонт» — исправлена ошибка, из-за которой Ви умирает после пересечения границы.
  • «По следам прошлого» — теперь можно осмотреть все улики на «Эбунике» до того, как Ви обнаружат.
  • «На мягких лапах» — исправлена ошибка, из-за которой в журнале не оставалось целей.
  • «Распознавание образов» — исправлена ошибка, из-за которой Ви умирает во время задания.
  • «Уходя, гасите свет» — исправлена ошибка, из-за которой Панам появлялась не перед входом в гараж, а в мотеле.
  • «Умный пистолет» — исправлена ошибка, из-за которой после 50 убийств не начинался разговор со Скиппи и его невозможно было сменить на другое оружие.
  • «Красота не умирает» — исправлена ошибка, из-за которой Бестия пропадала с дивана в «Атлантиде», что не позволяло выполнить задание.
  • «Тёмный переулок» — исправлена ошибка, из-за которой было невозможно выполнить цель «Обезвредить полицейских», поскольку они не появлялись в нужном месте.
  • «Аудиенция» — исправлена ошибка, из-за которой голограммы и платформы на параде исчезали после загрузки автосохранения.
  • «Аудиенция» — исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил, чтобы дать сигнал к началу операции на параде,.
  • «Отпусти меня, глубина» — исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в церкви.
  • «Квартира №303» — теперь при нападении солдат «Арасаки» Такэмура спрячется в укрытие, вместо того чтобы стоять в центре комнаты.
  • «Красивый подгон» — исправлена ошибка, из-за которой «Квадра Турбо Р „Ви-тех“» появлялась под землёй.
  • «Лёгкие деньги» — теперь противники и фургон появляются корректно.
  • «Пропуск в высшую лигу» — исправлена ошибка, из-за которой Джеки не появлялся у «Посмертия».
  • «Не звоните Солу» — исправлена ошибка, из-за которой кочевники не появлялись на железнодорожной станции.

Открытый мир

  • Исправлены ошибки, из-за которых выполнение некоторых заказов не начиналось в нужной локации
  • Исправлена ошибка, из-за которой фразы некоторых персонажей на ранчо Коронадо отображались не над их головами, а как обычные субтитры.
  • «Заказ: Спорт на крови» — Ви больше не отражается в зеркале в туалете додзё так, будто стоит к нему спиной.
  • «Заказ: Последнее подключение» — исправлена ошибка, из-за которой можно было найти квестовый предмет до получения заказа, что ломало порядок выполнения задания.
  • «Заказ: Весёлые проводы» — исправлена ошибка, из-за которой не получалось сесть в машину с Флавио.
  • «Заказ: Морские свинки» — все охранные роботы в отеле теперь корректно присоединяются к бою.
  • «Заказ: Короткая цепь» — исправлена ошибка, из-за которой у заказа могла пропасть цель, что не позволяло выполнить задание.
  • «Заказ: Серийные самоубийства» — исправлена ошибка, из-за которой выполненный заказ мог появиться снова и зависнуть на цели «Украсть записи с камер наблюдения».
  • «Преступление: Гибельные ветра» — исправлена ошибка, из-за которой цель «Осмотреть ящик» не обновлялась после осмотра ящика.
  • «Преступление: Красный след» — исправлена ошибка, из-за которой не получалось осмотреть тайник.

Интерфейс

  • Исправлена ошибка, из-за которой при отправке денег или данных отображалась надпись «Идёт получение вредоносного скрипта».
  • Исправлена ошибка, из-за которой иногда не получалось воспользоваться устройствами после открытия карты.
  • Исправлена ошибка, из-за которой настройка FSR оставалась доступной после перезапуска игры с включённым динамическим разрешением.

Графика

  • Исправлена ошибка, из-за которой цвета некоторых поверхностей отображались некорректно при включённой трассировке пути.
  • Исправлена ошибка, из-за которой на гранях некоторых объектов появлялись яркие цветные блики при включённом DLSS.

Изменения для ПК

  • Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала на запуске при использовании Razer Chroma.
  • Исправлена ошибка, из-за которой снимки экрана, сделанные в фоторежиме, могли появляться в виде пустых файлов. Скриншоты теперь сохраняются в изначальной папке для снимков
  • Улучшена производительность создания кадров DLSS на процессорах AMD.

Разное

  • Наклейки и рамки из фоторежима теперь корректно отображаются на сделанных снимках.
  • Теперь Падре упоминает о корпоративном и кочевническом прошлом Ви при первом разговоре.

REDmod

  • Разрешена установка модов из файла списка.
  • Обновлены справочные описания команд.
23
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
agula98
игра постоянно получает новые обновления

прошлое крупное обновление выходило аж 11 апреля

постоянно получает

ладно

5
RGC

Игре уже больше двух лет. Это не первые дни чтоб клепать патчи каждую неделю, так что не вижу тут никаких противоречий. Её и правда регулярно обновляют

0
Kot9ipa12392
прошлое крупное обновление выходило аж 11 апреля

Это к чему вообще? Типа круто, что игре почти 3 года, а для неё до сих пор выходят патчи раз в 2 месяца? Я напомню что в этом поправили возможность продвижения по квестам, а не просто баланс.

ладно

Не хватает шизов, у которых на релизе ничего не вылетало

2
DarkScorpius Kot9ipa12392
Не хватает шизов, у которых на релизе ничего не вылетало

На релизе много у кого не вылетало. Постоянно баги ловили в основном на консолях. А натуральное нашествие багов началось уже с "патчей первых дней". Напоминало последующую ситуацию с патчем 1.6, который "вернул" ряд уже ранее исправленных в ранних патчах багов

Я напомню что в этом поправили возможность продвижения по квестам

А еще не хватает тех, у кого "давно все поправили". И непонятно, что глупые разработчики до сих пор с патчами в патч-листах описывают, если "все поправили".

0
Dmitriy_1981

иногда складывается впечатление, что багов больше, чем самой игры...

4
ValSpain

ну так чего ждать от игры где сами разработчики офигели от того что игру уже выпускают, ибо они думали еще года два три будут делать

0
Shadoweaver

Опять все моды в топке =\

1
Relaxer_Bro

прекол, я уж думал шо некст обнова будет 26 сентября, хз по кайфу им пилить еще патчи

0
xStriiim
«Отпусти меня, глубина» — исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в церкви.

Ха, наконец вспомнили)

0
ValSpain

и то не факт что починили

0
real19911

xess кто то пробовал? сколько у вас прирост в режиме качество? (не ультра качество, а просто качество) у меня 5 фпс прирост, тогда как фср дает 18-20 фпс аж

-1