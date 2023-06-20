Для Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.63 с исправлением игровых механик и заданий

CD Projekt RED только что подтвердила выход очередного обновления для Cyberpunk 2077. Игра постоянно получает новые обновления, которые не только исправляют ошибки, но и могут подготовить игроков к предстоящим развлечениям.
Выход Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, но это не значит, что CD Projekt RED уже закончила разработку базовой игры. Найт-Сити все еще нуждается в патчах, и студия только что выпустила патч 1.63.
Разработчики подтвердили, что здесь они в основном сосредоточились на исправлении ошибок и внесении исправлений, связанных с геймплеем и квестами. Помимо прочего, студия внесла исправления в открытый мир, интерфейс, а также позаботилась о визуальных эффектах.
Список изменений также включает важную информацию для консольных геймеров - компания решила сократить лимит игровых состояний с 20 до 10, а ошибка, которая могла повлиять на производительность игры на устройствах Microsoft, была исправлена.
Полный список изменений вы найдете под спойлером
Задания
- Исправлена ошибка, из-за которой во время повторного звонка Митчу и после выбора реплики, подсвеченной синим, окно разговора навсегда зависало на экране.
- «Дорога за горизонт» — исправлена ошибка, из-за которой Ви умирает после пересечения границы.
- «По следам прошлого» — теперь можно осмотреть все улики на «Эбунике» до того, как Ви обнаружат.
- «На мягких лапах» — исправлена ошибка, из-за которой в журнале не оставалось целей.
- «Распознавание образов» — исправлена ошибка, из-за которой Ви умирает во время задания.
- «Уходя, гасите свет» — исправлена ошибка, из-за которой Панам появлялась не перед входом в гараж, а в мотеле.
- «Умный пистолет» — исправлена ошибка, из-за которой после 50 убийств не начинался разговор со Скиппи и его невозможно было сменить на другое оружие.
- «Красота не умирает» — исправлена ошибка, из-за которой Бестия пропадала с дивана в «Атлантиде», что не позволяло выполнить задание.
- «Тёмный переулок» — исправлена ошибка, из-за которой было невозможно выполнить цель «Обезвредить полицейских», поскольку они не появлялись в нужном месте.
- «Аудиенция» — исправлена ошибка, из-за которой голограммы и платформы на параде исчезали после загрузки автосохранения.
- «Аудиенция» — исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил, чтобы дать сигнал к началу операции на параде,.
- «Отпусти меня, глубина» — исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в церкви.
- «Квартира №303» — теперь при нападении солдат «Арасаки» Такэмура спрячется в укрытие, вместо того чтобы стоять в центре комнаты.
- «Красивый подгон» — исправлена ошибка, из-за которой «Квадра Турбо Р „Ви-тех“» появлялась под землёй.
- «Лёгкие деньги» — теперь противники и фургон появляются корректно.
- «Пропуск в высшую лигу» — исправлена ошибка, из-за которой Джеки не появлялся у «Посмертия».
- «Не звоните Солу» — исправлена ошибка, из-за которой кочевники не появлялись на железнодорожной станции.
Открытый мир
- Исправлены ошибки, из-за которых выполнение некоторых заказов не начиналось в нужной локации
- Исправлена ошибка, из-за которой фразы некоторых персонажей на ранчо Коронадо отображались не над их головами, а как обычные субтитры.
- «Заказ: Спорт на крови» — Ви больше не отражается в зеркале в туалете додзё так, будто стоит к нему спиной.
- «Заказ: Последнее подключение» — исправлена ошибка, из-за которой можно было найти квестовый предмет до получения заказа, что ломало порядок выполнения задания.
- «Заказ: Весёлые проводы» — исправлена ошибка, из-за которой не получалось сесть в машину с Флавио.
- «Заказ: Морские свинки» — все охранные роботы в отеле теперь корректно присоединяются к бою.
- «Заказ: Короткая цепь» — исправлена ошибка, из-за которой у заказа могла пропасть цель, что не позволяло выполнить задание.
- «Заказ: Серийные самоубийства» — исправлена ошибка, из-за которой выполненный заказ мог появиться снова и зависнуть на цели «Украсть записи с камер наблюдения».
- «Преступление: Гибельные ветра» — исправлена ошибка, из-за которой цель «Осмотреть ящик» не обновлялась после осмотра ящика.
- «Преступление: Красный след» — исправлена ошибка, из-за которой не получалось осмотреть тайник.
Интерфейс
- Исправлена ошибка, из-за которой при отправке денег или данных отображалась надпись «Идёт получение вредоносного скрипта».
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда не получалось воспользоваться устройствами после открытия карты.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройка FSR оставалась доступной после перезапуска игры с включённым динамическим разрешением.
Графика
- Исправлена ошибка, из-за которой цвета некоторых поверхностей отображались некорректно при включённой трассировке пути.
- Исправлена ошибка, из-за которой на гранях некоторых объектов появлялись яркие цветные блики при включённом DLSS.
Изменения для ПК
- Исправлена ошибка, из-за которой игра вылетала на запуске при использовании Razer Chroma.
- Исправлена ошибка, из-за которой снимки экрана, сделанные в фоторежиме, могли появляться в виде пустых файлов. Скриншоты теперь сохраняются в изначальной папке для снимков
- Улучшена производительность создания кадров DLSS на процессорах AMD.
Разное
- Наклейки и рамки из фоторежима теперь корректно отображаются на сделанных снимках.
- Теперь Падре упоминает о корпоративном и кочевническом прошлом Ви при первом разговоре.
REDmod
- Разрешена установка модов из файла списка.
- Обновлены справочные описания команд.
прошлое крупное обновление выходило аж 11 апреля
ладно
Игре уже больше двух лет. Это не первые дни чтоб клепать патчи каждую неделю, так что не вижу тут никаких противоречий. Её и правда регулярно обновляют
Это к чему вообще? Типа круто, что игре почти 3 года, а для неё до сих пор выходят патчи раз в 2 месяца? Я напомню что в этом поправили возможность продвижения по квестам, а не просто баланс.
Не хватает шизов, у которых на релизе ничего не вылетало
На релизе много у кого не вылетало. Постоянно баги ловили в основном на консолях. А натуральное нашествие багов началось уже с "патчей первых дней". Напоминало последующую ситуацию с патчем 1.6, который "вернул" ряд уже ранее исправленных в ранних патчах багов
А еще не хватает тех, у кого "давно все поправили". И непонятно, что глупые разработчики до сих пор с патчами в патч-листах описывают, если "все поправили".
иногда складывается впечатление, что багов больше, чем самой игры...
ну так чего ждать от игры где сами разработчики офигели от того что игру уже выпускают, ибо они думали еще года два три будут делать
Опять все моды в топке =\
прекол, я уж думал шо некст обнова будет 26 сентября, хз по кайфу им пилить еще патчи
Ха, наконец вспомнили)
и то не факт что починили
xess кто то пробовал? сколько у вас прирост в режиме качество? (не ультра качество, а просто качество) у меня 5 фпс прирост, тогда как фср дает 18-20 фпс аж