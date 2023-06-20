Для Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.63 с исправлением игровых механик и заданий ©

CD Projekt RED только что подтвердила выход очередного обновления для Cyberpunk 2077. Игра постоянно получает новые обновления, которые не только исправляют ошибки, но и могут подготовить игроков к предстоящим развлечениям.

Выход Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, но это не значит, что CD Projekt RED уже закончила разработку базовой игры. Найт-Сити все еще нуждается в патчах, и студия только что выпустила патч 1.63.

Разработчики подтвердили, что здесь они в основном сосредоточились на исправлении ошибок и внесении исправлений, связанных с геймплеем и квестами. Помимо прочего, студия внесла исправления в открытый мир, интерфейс, а также позаботилась о визуальных эффектах.

Список изменений также включает важную информацию для консольных геймеров - компания решила сократить лимит игровых состояний с 20 до 10, а ошибка, которая могла повлиять на производительность игры на устройствах Microsoft, была исправлена.

Полный список изменений вы найдете под спойлером

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