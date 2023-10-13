Для замены умершего актера озвучивания в Cyberpunk 2077 был использован ИИ ©

По словам представителей компании, при создании своего последнего релиза польский разработчик видеоигр CD Projekt использовал технологию искусственного интеллекта для воссоздания голоса ушедшего из жизни актера.

Голос Милогоста Речека, популярного польского актера, скончавшегося в 2021 году, был воспроизведен алгоритмом искусственного интеллекта для Phantom Liberty, нового расширения к игре Cyberpunk 2077 от CD Projekt. В заявлении Bloomberg компания сообщила, что получила на это разрешение от семьи Речека и что рассматривала возможность его замены в расширении и перезаписи его реплик в оригинальной игре, но решила отказаться от этого.

"Нам не понравился такой подход", - сказал в своем заявлении директор по локализации CD Projekt Миколай Швед, поскольку Речек "был одним из ведущих польских актеров озвучки", а его работа в игре в роли доктора Виктора Вектора "была просто великолепна".

Тем не менее, CD Projekt пригласила другого актера для озвучивания новых реплик, а затем при помощи украинской разработки по клонированию голоса под названием Respeecher разработала алгоритм, изменяющий диалог так, чтобы он звучал как Рецек.

"Благодаря этому мы смогли сохранить его исполнение в игре и отдать дань уважения его прекрасному мастерству в роли Виктора Вектора", - сказал Швед.

При этом немаловажным является и тот факт, что компания получила разрешение от семьи Речека, прежде чем сделать такое изменение, которое "очень поддержали" его сыновья.

Стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта, способного создавать текст, изображения и голос на основе подсказок, вызвало этические и практические вопросы о его использовании в творческой работе в индустрии развлечений. Такие кинофраншизы, как "Звездные войны", использовали технологию для замены умерших актеров, таких как Кэрри Фишер и Питер Кушинг, а использование искусственного интеллекта стало камнем преткновения во время забастовок сценаристов и актеров в этом году.

Впрочем, выбор времени подачи материала весьма интересен. В настоящее время актеры озвучивания и исполнители в игровой индустрии рассматривают возможность присоединения к забастовке SAG-AFTRA, и одной из их главных проблем также является использование технологий искусственного интеллекта.