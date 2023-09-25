Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty прошли за 8 часов - видео

Совсем скоро ролевой экшен с видом от первого лица Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red получит масштабное расширение, которое многие фанаты ждали почти три года. Дополнение под названием Phantom Liberty привнесет в игру новый район для исследования, а также набор сюжетных квестов, образующих детективный триллер на улицах Найт-Сити. Пока игроки ожидают выхода DLC, некоторым счастливчикам уже удалось его пройти.
В сети сняли эмбарго на публикацию контента из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, и вместе с этим интернет заполнили ролики с прохождением. Судя по опубликованным видео, разработчики из CD Projekt Red не врали. Геймеров ждет действительно продолжительное приключение, которое в среднем займет около 10 часов реального геймплея. У большинства блогеров на полное прохождение всех доступных заданий в Phantom Liberty ушло порядка 10-15 часов. Если сосредотачиваться только на выполнении основных заданий из DLC и не отвлекаться на побочные активности, время можно сократить до 7-8 часов.
Полное прохождение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty на ПК за 8 часов и 14 минут:
В любом случае Phantom Liberty принесет почти десяток часов нового контента с персонажами, возможностями для игроков и локациями для исследования. Для полного изучения нового района из дополнения может потребоваться и все 20 часов, особенно если вы намерены найти спрятанные пасхалки.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на ПК и консолях 26 сентября.
А что так медленно? Вот если за 8 минут, это было бы круто, а так фигня.
глянул это прохождение мельком, это чел даже не торопился, не скипал диалоги и кое-где постоял потупил, мде, оч кисло, конечно для 3 лет разработки, а звиздели что "дополнение будет одно, зато как Кровь и вино"
Кровь и Вино вместе с Дрожащими Островами, похоже, так и останутся недостижимым идеалом. Причем не только для сторонних студий, но и своих же собственных разрабов.
не лень же было записывать
На ютубе уже все возможные концовки выложили, плюс новую концовку основной игры. Что тут сказать... Сомнительный хэппи-энд, но это же Cyberpunk...
Заплатить за это дополнение, больше чем за саму игру, и пройти её за 15 часов, прям такое себе.Где то тут накомуниздили нас
Заплатить больше?
Просто есть слой больных людей , которые проходят игру на скорость , не наслаждаясь самой игрой (
Я рассчитывал часиков на 25-30. Для меня 25 часов это примерно месячное прохождение почти.
Ага, главное успеть за хайпом и пройти побыстрее на релизе за 5 часов. Если игра хорошая и есть геймплейная реиграбельность, проходить можно довольно долго что угодно.
а есть кто вообще скипают кат сцены, вот за таких людей нужно переживать и отправлять в больницу