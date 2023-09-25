Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty прошли за 8 часов - видео ©

Совсем скоро ролевой экшен с видом от первого лица Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red получит масштабное расширение, которое многие фанаты ждали почти три года. Дополнение под названием Phantom Liberty привнесет в игру новый район для исследования, а также набор сюжетных квестов, образующих детективный триллер на улицах Найт-Сити. Пока игроки ожидают выхода DLC, некоторым счастливчикам уже удалось его пройти.

В сети сняли эмбарго на публикацию контента из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, и вместе с этим интернет заполнили ролики с прохождением. Судя по опубликованным видео, разработчики из CD Projekt Red не врали. Геймеров ждет действительно продолжительное приключение, которое в среднем займет около 10 часов реального геймплея. У большинства блогеров на полное прохождение всех доступных заданий в Phantom Liberty ушло порядка 10-15 часов. Если сосредотачиваться только на выполнении основных заданий из DLC и не отвлекаться на побочные активности, время можно сократить до 7-8 часов.

Полное прохождение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty на ПК за 8 часов и 14 минут:

В любом случае Phantom Liberty принесет почти десяток часов нового контента с персонажами, возможностями для игроков и локациями для исследования. Для полного изучения нового района из дополнения может потребоваться и все 20 часов, особенно если вы намерены найти спрятанные пасхалки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на ПК и консолях 26 сентября.