Геймдиректор Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 рассказал еще немного подробностей о предстоящем дополнении

Геймдиректор грядущего расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 рассказал о том, когда сюжет дополнения будет происходить в рамках общей игры. Вместо того чтобы сделать Phantom Liberty продолжением событий основного сюжета, CD Projekt Red разработала дополнение так, чтобы оно вписывалось в середину кампании Cyberpunk 2077. Теперь, благодаря новым разъяснениям, стало известно, где именно будет доступен контент Phantom Liberty.
Во время недавней беседы с ComicBook геймдиректор Phantom Liberty Габриэль Абатанджело сравнил DLC Cyberpunk 2077 с DLC для The Witcher 3. В частности, Абатанджело сказал, что Phantom Liberty становится доступным для игроков после прохождения определенного этапа основного сюжета Cyberpunk 2077. Однако для тех, кто просто хочет испытать Phantom Liberty и ничего больше, было также разъяснено, что игроки смогут запустить свежее сохранение и сразу перейти к DLC, а не начинать с нуля.
"Так что для тех, кто знаком с "Кровь и вино" и "Каменные сердца", это очень похоже", - пояснил Абатанджело. "Оно находится в рамках основной игры, но в определенный момент основного сюжета вы разблокируете его. И опять же, это очень похоже на то, что мы сделали в The Witcher 3, где игроки, приходящие в игру или возвращающиеся в нее, могут пройти новый контент. В частности, это происходит во время встречи с Вудуистами и Мамой Брижитт. Вскоре после этого откроется сюжет Phantom Liberty".
Учитывая, что Cyberpunk 2077 вышла почти три года назад, приятно видеть, что CD Projekt Red не потребует от игроков начинать все сначала, чтобы сыграть в Phantom Liberty. Учитывая популярность дополнений среди игроков The Witcher 3, неудивительно, что студия поступит аналогичным образом и с расширением Cyberpunk 2077. Надеемся, что Phantom Liberty достигнет того же уровня качества, что и The Witcher 3.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в конце этого года 26 сентября и появится на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Одновременно с выходом этого расширения CD Projekt Red выпустит масштабное бесплатное обновление для Cyberpunk 2077, которое изменит ряд механик и систем базовой игры.
Я буду играть именно с нуля.За 600 часов не наигрался.)Ну и самый лучший, на мой скромный взгляд, вариант внедрения длс.Один изначальный персонаж, расширение и обновление старых локаций.Мне такой вариант гораздо ближе,чем как Роки сделали в гта 4,да ещё и отдельными по сути играми.
Маленькая неточность в переводе цитаты. В игре "Мальчики Вуду" зовутся просто "Вудуисты".
Поменял 1070 на 4070, сентябрь будет горячим на сочные релизы
Там момент один умолчал, что хоть дополнения Ведьмака можно было начать в любой момент-там было ограничение по минимальному требуемому уровню персонажа
Нет, Кровь и вино, например, только после спасения Лютика в Новиграде, даже не смотря на то, что уровень может подходить
Вот лично мне интересно ещё другое: а помимо Догтауна что из, грубо говоря, вырезанных локаций вернут? Ну там стартовую площадку, или то казино..
Меня мучает вопрос насчет локализации .Знаю что текстовая но насколько глубоко будет переведена? например разговор нпс на улице ,всякие брошурки записи . Перки как будут переведены?! Что бы отражали точную суть сколько и чего улучшаеться
Весь текст и субтитры - на русском, только звучать всё будет на английском. Да, странно выглядит. Тут на русском говорят, а потом начинают на английском. Поэтому я поставлю везде английскую озвучку при прохождении DLC
Забавно получилось. Последнее прохождение, давнишнее правда, остановилось как раз прямо перед этой веткой квестов вудуистов, аккурат перед входом в ту самую церковь ).
Только не уверен, что продолжать стану. Это ж как минимум необходимо будет свою сборку модов опять собирать, а что-то так лень ... ))