Геймдиректор Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 рассказал еще немного подробностей о предстоящем дополнении ©

Геймдиректор грядущего расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 рассказал о том, когда сюжет дополнения будет происходить в рамках общей игры. Вместо того чтобы сделать Phantom Liberty продолжением событий основного сюжета, CD Projekt Red разработала дополнение так, чтобы оно вписывалось в середину кампании Cyberpunk 2077. Теперь, благодаря новым разъяснениям, стало известно, где именно будет доступен контент Phantom Liberty.

Во время недавней беседы с ComicBook геймдиректор Phantom Liberty Габриэль Абатанджело сравнил DLC Cyberpunk 2077 с DLC для The Witcher 3. В частности, Абатанджело сказал, что Phantom Liberty становится доступным для игроков после прохождения определенного этапа основного сюжета Cyberpunk 2077. Однако для тех, кто просто хочет испытать Phantom Liberty и ничего больше, было также разъяснено, что игроки смогут запустить свежее сохранение и сразу перейти к DLC, а не начинать с нуля.

"Так что для тех, кто знаком с "Кровь и вино" и "Каменные сердца", это очень похоже", - пояснил Абатанджело. "Оно находится в рамках основной игры, но в определенный момент основного сюжета вы разблокируете его. И опять же, это очень похоже на то, что мы сделали в The Witcher 3, где игроки, приходящие в игру или возвращающиеся в нее, могут пройти новый контент. В частности, это происходит во время встречи с Вудуистами и Мамой Брижитт. Вскоре после этого откроется сюжет Phantom Liberty".

Учитывая, что Cyberpunk 2077 вышла почти три года назад, приятно видеть, что CD Projekt Red не потребует от игроков начинать все сначала, чтобы сыграть в Phantom Liberty. Учитывая популярность дополнений среди игроков The Witcher 3, неудивительно, что студия поступит аналогичным образом и с расширением Cyberpunk 2077. Надеемся, что Phantom Liberty достигнет того же уровня качества, что и The Witcher 3.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в конце этого года 26 сентября и появится на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Одновременно с выходом этого расширения CD Projekt Red выпустит масштабное бесплатное обновление для Cyberpunk 2077, которое изменит ряд механик и систем базовой игры.