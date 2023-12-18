Модификация с AMD FSR 3 для Cyberpunk 2077 обеспечивает значительный прирост производительности

В выходные в сети появился мод Cyberpunk 2077 AMD FSR 3 Frame Generation, обеспечивающий значительный прирост производительности без визуальных проблем.
Мод, который, как и моды для The Last of Us Part 1 и ремейка Dead Space, был разработан LukeFZ после выпуска исходного кода FSR 3, позволяет пользователям с GPU RTX использовать технологию генерации кадров AMD для повышения производительности игры.
Видео, которым поделился Neegzm, показывает, как AMD FSR 3 может обеспечить четырехкратное увеличение среднего FPS в бенчмарке игры при разрешении 1440p на графическом процессоре RTX 3080 по сравнению с родным разрешением, что чрезвычайно впечатляет для мода.
Пока мод LukeFZ Cyberpunk 2077 AMD FSR 3 доступен только подписчикам Patreon, но вскоре может появиться и бесплатная альтернатива.
Cyberpunk 2077 уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.
Чёт разрабы какие-то совсем медленные.
За них FSR 3.0 добавили модеры уже.
P.s - если кому интересно (автоматический перевод Яндекса): Ссылка для скачивания здесь: https://github.com/Nukem9/dlssg-to-fsr3/releases/tag/0.3
1. Скачайте dlssg-to-fsr3-0.3.zip
2. Извлеките zip-файл
3. Перейдите в папку Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077\bin\x64 и найдите dbghelp.dll и переименуйте ее в dbghelp.dll_ для резервного копирования.
4. Скопируйте dbghelp.dll и dlssg_to_fsr3_amd_is_better.dll в Cyberpunk 2077\bin\x64
5. Запустите игру.
это только для зеленых карт
А для BG3 такой инструкции нет? У товарища ноут слабый, предложил бы ему FSR3 добавить.
Я тут потестил его немного вскоре после того, как ответ написал - скажу так.
Лучше дождаться официальной интеграции FSR 3 и в BG3 и в CP2077.
Фпс хоть и выше, но скачет просто дико. Не думаю что твоему ноуту это сильно поможет.
rtx 2070 скопировал файлы, не работает генерация, настройка не доступна((
Тут фишка в том что можно использовать DLSS а сверху работает FSR3 генератор кадров, такого не будет в официальной интеграции, просто не дадут так использовать.
Есть визуальные проблемы, мод отключает вертикальную синхронизацию и появляются разрывы. Допустим мне надо только 60 fps но с повышенной графикой, а вместо этого у меня 90, нафига они мне это излишне? Так же мод насильно включает reflex - который фиксирует частоту видеокарты, зачем это нужно?
Впрочем, мод реально работает, можно включить намного более высокие настройки графики и визуально выглядит вроде неплохо, артефактов почти нет. Так же удалось ради спортивного интереса, включить "трассировку пути" на RTX3060, если раньше было 15-20 fps с трудом в 2К на DLSS авто, то теперь 35-45, но играть неприятно что-то не то, видимо импут лаг высокий.
Понимаю (КОСТЫЛИ) ноооо... а что мешает зайти в панель управления и принудить процессу 60 кадров максимум??? -_-