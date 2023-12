Модификация с AMD FSR 3 для Cyberpunk 2077 обеспечивает значительный прирост производительности

В выходные в сети появился мод Cyberpunk 2077 AMD FSR 3 Frame Generation, обеспечивающий значительный прирост производительности без визуальных проблем.

Мод, который, как и моды для The Last of Us Part 1 и ремейка Dead Space, был разработан LukeFZ после выпуска исходного кода FSR 3, позволяет пользователям с GPU RTX использовать технологию генерации кадров AMD для повышения производительности игры.

Видео, которым поделился Neegzm, показывает, как AMD FSR 3 может обеспечить четырехкратное увеличение среднего FPS в бенчмарке игры при разрешении 1440p на графическом процессоре RTX 3080 по сравнению с родным разрешением, что чрезвычайно впечатляет для мода.

Пока мод LukeFZ Cyberpunk 2077 AMD FSR 3 доступен только подписчикам Patreon, но вскоре может появиться и бесплатная альтернатива.

Cyberpunk 2077 уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.