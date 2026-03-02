Неофициальное DLC 2 для Cyberpunk 2077 добавляет более 50 новых локаций

Моддер «Jon Cross» выпустил неофициальный фанатский мод DLC 2 для Cyberpunk 2077, который добавляет в игру более 50 новых локаций.

Неофициальный мод DLC 2 добавляет 20 новых квартир, 12 баров, 7 клубов и 3 особняка. Он также добавляет американские горки, вечеринку у бассейна на крыше, тир, подземное казино и кинотеатр в торговом центре. В общей сложности мы видим более 50 новых локаций, которые вы можете посетить и исследовать.

Хорошая новость заключается в том, что мод не должен конфликтовать с какими-либо миссиями, связанными с базовой игрой или Phantom Liberty. Таким образом, его безопасно установить и использовать, даже если вы ещё не прошли игру.

Вы можете скачать неофициальный мод DLC 2 по ссылке выше. Обратите внимание, что вам также понадобится мод Appearance Menu, чтобы открыть многие двери и восстановить лифты, которые навсегда закрываются после выполнения некоторых миссий. Также вам потребуется установить и другие моды и инструменты. Поэтому обязательно ознакомьтесь с разделом «Требования».