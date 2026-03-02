Неофициальное DLC 2 для Cyberpunk 2077 добавляет более 50 новых локаций

Моддер «Jon Cross» выпустил неофициальный фанатский мод DLC 2 для Cyberpunk 2077, который добавляет в игру более 50 новых локаций.
Неофициальный мод DLC 2 добавляет 20 новых квартир, 12 баров, 7 клубов и 3 особняка. Он также добавляет американские горки, вечеринку у бассейна на крыше, тир, подземное казино и кинотеатр в торговом центре. В общей сложности мы видим более 50 новых локаций, которые вы можете посетить и исследовать.
Хорошая новость заключается в том, что мод не должен конфликтовать с какими-либо миссиями, связанными с базовой игрой или Phantom Liberty. Таким образом, его безопасно установить и использовать, даже если вы ещё не прошли игру.
Вы можете скачать неофициальный мод DLC 2 по ссылке выше. Обратите внимание, что вам также понадобится мод Appearance Menu, чтобы открыть многие двери и восстановить лифты, которые навсегда закрываются после выполнения некоторых миссий. Также вам потребуется установить и другие моды и инструменты. Поэтому обязательно ознакомьтесь с разделом «Требования».
бесполезный хлам эти локации
Многие игры живут только благодаря работе мододелов! Им нужно поставить вечный памятник в их честь! Чего они только не делают. Как говорится, разрабы не могут, мододелы помогут!
Я ни одного мода не установил и мне они не нужны чтобы насладиться этой игрой :) Смекаешь о чём я?
Что ж, это твой выбор) Тебе они не нужны, другим же нужны. Ты же не единственный кто играет в игры)
Давным-давно жила одна лягушка, которая долгие годы жила в заброшенном колодце. Она никогда не видела внешний мир, а то, что видела, это был лишь кусок неба размером с отверстие колодца. Но тем не менее жила она очень даже весело.
Однажды большая морская черепаха проходила эта место и увидела беззаботно сидящую на дне колодце лягушку, которая смотрела вверх на небо. Лягушка громко обратилась к черепахе: "Смотри, я одна занимаю такой большой колодец. Насколько привольно мне!"
Большая морская черепаха послушала ее слова и позавидовала ей, после чего и ей захотелось спуститься в колодец. Однако когда она увидела, что на дне колодца есть лишь мелкая лужа воды, она бросила эту затею. Она сказала лягушке: "Видела ли ты когда-нибудь море? Море настолько большое, что взглядом и не увидеть его краев. Если живешь в широком море, то можно свободно путешествовать. Вот это-то и есть настоящая радость!"
Что бы ни говорили лягушке, она ничему не верила. Она заносчиво отвечала: "Хватит меня обманывать! Небо - оно только размером с отверстие колодца. Не может быть, что есть такое море, которое не окинуть взглядом!"
Морская черепаха вздохнула и, не найдя слов, ушла восвояси.
Лягушка со дна колодца никогда за всю свою жизнь не выбиралась из своего колодца. Она все время полагала, что внешний мир не больше отверстия ее колодца.
«Лягушка на дне колодца» (кит. 井底之蛙, jǐng dǐ zhī wā) —
известная китайская идиома из трактата «Чжуан-цзы», обозначающая человека с узким кругозором, ограниченным опытом или поверхностными знаниями. Метафора указывает на того, кто, подобно лягушке, видит лишь маленький кусочек неба и считает свой ограниченный мир единственно возможным.
Странно что в игру не добавили интерактивное казино, в которое можно было бы поиграть для разнообразия. Тем более локации с казино в игре есть и даже есть сюжетная миссия в DLC, где можно чутка в рулетку поиграть.
Игре не хватает каких-то доп активностей типа Гвинта.
Ничего себе.
И 50 "квартир, клубов, баров" снова затянут в игру? Серьезно?
Дело тут не в количестве локаций, ведь игре крайне сильно не хватает именно что интересных дополнительных активностей, помимо заказов. Зачистка заявок на расследования и убежищ бандитов приедается очень быстро.
Даже любовные линии обрываются слишком резко и получают развитие только в виде текстовых сообщений в Phantom Liberty и однообразных свиданок.