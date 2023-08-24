Новый геймплей и подробности Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и крупного обновления 2.0 ©

Было очевидно, что создатели дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 не удовлетворятся одной геймплейной презентацией во время Opening Night Live на выставке Gamescom 2023. Они вернулась, чтобы показать нам новый 10-минутный ролик с геймплеем со многими новыми возможностями, которые они приготовили для нас.

Новый геймплей был показан IGN на официальном стриме Gamescom и включает интервью с Габриэлем Аматанджело, ответственным за новое приключение в Найт-Сити. В интервью нет ничего такого, чего бы мы уже не знали, но оно позволяет еще раз взглянуть на безумие и насилие, с которыми мы столкнемся в Догтауне.

Если вам захотелось большего, то знайте, что CD Projekt Red провела прямую трансляцию, где несколько членов команды раскрыли еще некоторые подробности. Запись вы можете посмотреть вот тут.

Некоторые подробности

Обновление 2.0 выйдет чуть раньше дополнения Phantom Liberty, то есть до 26 сентября.

Во время трансляции был показан один из вступительных фрагментов дополнения — встречу с нетраннером Сойкой, связавшейся с Ви. Встреча откроет дополнительное древо прокачки — Relic, которая усиливает различные скиллы и импланты. Очки для прокачки новой ветки можно будет получить только путем исследования Догтаана.

Аматанджело немного рассказал о переработанном древе перков и способностей, а также о возможностях — при желании, персонажа можно "превратить в терминатора", дав ему дополнительный запас здоровья, а также усиленные приёмы рукопашного боя.

Механики киберпсихоза не будет.

В ходе трансляции показали переработанную систему полиции — с автомобильной погоней. Уровень полицейского интереса отображается с помощью звёзд (от одной до пяти) рядом с мини-картой. Чем богаче район, тем быстрее полиция будет реагировать на противопотовые действия. "Макс-так" вмешается на максимальном уровне преследования и сможет взламывать машину героя.

Полиция будет самостоятельно гоняться за преступниками и в открытом мире. Служителям закона можно будет давать отпор или попытаться скрыть от неё.

Подробностей о роли Идриса Эльбы не раскрыли, но отметили, что он будет крайне важен для развития сюжета. С другой стороны общение с Джонни Сильверхендом станет важной частью Phantom Liberty и отношения будут постепенно развиваться.

За рулём можно не только участвовать в перестрелках, но и взламывать чужой транспорта.

Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.