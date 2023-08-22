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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 060 оценок

Зрелищный геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

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butcher69
Новости

Грядущее расширение Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, получило еще один зрелищный трейлер на выставке Gamescom в рамках шоу Opening Night Live.

Разработчики отметили, что многое из того что было показано в этом трейлере станет доступно бесплатно всем обладателям оригинальной игры с выходом обновление 2.0 без необходимости приобретать DLC.

В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty DLC игрокам предстоит взять на себя роль V и выполнить новую миссию по спасению жительницы новых Соединенных Штатов Америки после того, как ее орбитальный шаттл будет сбит над самым смертоносным районом Ночного города - Догтауном. Это отправит игроков в кроличью нору шпионажа и политических интриг, связывающую высшие эшелоны власти с жестоким миром наемников на черном рынке.

Расширение к Cyberpunk 2077 представляет собой "захватывающее приключение в стиле шпионского триллера, разворачивающееся в совершенно новом месте". В ходе сюжета игроки встретятся с новыми персонажами, в том числе со "спящим" агентом FIA Соломоном Ридом, которого сыграет Идрис Эльба.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

33
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
OculusMortem

Если все это появится и в основной игре, то игра станет еще лучше, хотя она итак была хороша.

11
HUNT3RN7

вместе с длс выйдет обнова 2.0,и всё это станет доступно бесплатно и в основной игре

2
LogicDisciple HUNT3RN7

оооочень сильно сомневаюсь, зачем тогда выделять инфу про патч для основной версии...

0
Alister Soul

когда скачал 100+ модов

0
CallXO3

Вот это уже интересно, я бы сказал очень даже. Однако! Всё это как бы должно было быть сразу на релизе (боевка на транспорте, 6-я ветка навыков, адекватно работающая полиция). Ну ладно, сделали это в DLC. Осталось только посмотреть, как реализовано.
P.S. Транспорт и оружие не всё показали. Новый грузовик который мелькал на скринах не презентовали, внедорожник NCPD и ту бабахалку, что на 02:13 засветилась.. Ну хорошо, сохранили интригу)

0
Artery Kaulitz

Куплю только после Релиза, а то зная CDPR, фиксы будут выходить и к DLC, скорее всего

-1
wianewa

Фиксы вон даже к патчу Ведьмака 3 у них до сих пор выходят и до сих пор работает криво.

-4
Stalker608

новые фишки в бою выглядят слишком имбово, даже как-то трудно воспринимаю такой бой, под попкорм сойдет, но реалистичности не добавляет. машины новые и погони просто топ, от этого мурашки пошли. еще + 100 часов в найт- сити

-1
bysaturn

Про какую реалистичность речь в мире имплантов и прочих приблуд?

6
CallXO3 bysaturn

Хотя бы про законы физики

-1
wianewa

2023 год, но адепты реализма в играх до сих пор как-то выживают. Соболезную.

2
Stalker608 wianewa

Ок, если вам нравится, когда главный герой прыгает по 500 метров рывком, окей.

0
golab42

Ну очень даже не плохо, может наконец то и пройду её.

-2
SubaruBrzDream

Просто раз*ёб!!! Трейлер пушка просто.

-2
Keegan Ross

Ну это 12/10

Безумно жду обновление и длс

-5
UnwaveringBaxter

1048 часов???

0
Keegan Ross UnwaveringBaxter

Да

-2
SubaruBrzDream

хорош 🔥

0
kowalli

перед выходов киберпанка нам показали так же крутой трелейр, люди набрали предзаказов, а игра оказалась провалом года, и вот опять. Мыши кололись, но продолжать есть кактус.

-5
PuserG

Посмотрели ролик Балдура3 про четырёх варваров-полуросликов и добавили бросание вражескими телами)

-6
BLATNOY1
добавили бросание вражескими телами

Уф духота. Раньше ведь нигде не реализовывалось подобное! Балдур шедебр с которого берут пример фсе!!!

-1
PuserG BLATNOY1

Сам духота написал, сам духоту развёл.

"Вотъ я помню в 79-году, на айбиэм 76 мы с моим дядей и сводным братишкой играли в текстовый квест, где была возможность кинуть тело..."

Иди ролик про полуросликов посмотри (если ещё не), успокойся)

-2
Ethan Hunt

Not bad, not bad. Пока дополнение, мне нравится больше основной игры

-8
LogicDisciple

коридорный шутан наше все, да?)

-1
Huntress_2BSEX

Предзаказал длс все таки, продавец сменил страну в стиме в том числе.не мог удержаться даже с англ озвучкой перепройду сначала

Чего все остальные сделали уже, вместе со мной.правда не все напишут об этом, т.к. они не любят комменты оставлятЬ.а молча просто читают.

-9
жифорсник

Все равно денувы нет, а озвучка будет позже неофициальная

-4
SleepyGamer

Тоже предзаказал, но насчет нового прохождения не знаю - я и так уже раза три игру проходил.

-3
bysaturn

Ничему вас жизнь не учит

1
LogicDisciple SleepyGamer

Всего три раза?) Пф...

2
SleepyGamer bysaturn

А чему нужно было научиться?

-1