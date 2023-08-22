Зрелищный геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Грядущее расширение Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, получило еще один зрелищный трейлер на выставке Gamescom в рамках шоу Opening Night Live.
Разработчики отметили, что многое из того что было показано в этом трейлере станет доступно бесплатно всем обладателям оригинальной игры с выходом обновление 2.0 без необходимости приобретать DLC.
В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty DLC игрокам предстоит взять на себя роль V и выполнить новую миссию по спасению жительницы новых Соединенных Штатов Америки после того, как ее орбитальный шаттл будет сбит над самым смертоносным районом Ночного города - Догтауном. Это отправит игроков в кроличью нору шпионажа и политических интриг, связывающую высшие эшелоны власти с жестоким миром наемников на черном рынке.
Расширение к Cyberpunk 2077 представляет собой "захватывающее приключение в стиле шпионского триллера, разворачивающееся в совершенно новом месте". В ходе сюжета игроки встретятся с новыми персонажами, в том числе со "спящим" агентом FIA Соломоном Ридом, которого сыграет Идрис Эльба.
Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Если все это появится и в основной игре, то игра станет еще лучше, хотя она итак была хороша.
вместе с длс выйдет обнова 2.0,и всё это станет доступно бесплатно и в основной игре
оооочень сильно сомневаюсь, зачем тогда выделять инфу про патч для основной версии...
когда скачал 100+ модов
Вот это уже интересно, я бы сказал очень даже. Однако! Всё это как бы должно было быть сразу на релизе (боевка на транспорте, 6-я ветка навыков, адекватно работающая полиция). Ну ладно, сделали это в DLC. Осталось только посмотреть, как реализовано.
P.S. Транспорт и оружие не всё показали. Новый грузовик который мелькал на скринах не презентовали, внедорожник NCPD и ту бабахалку, что на 02:13 засветилась.. Ну хорошо, сохранили интригу)
Куплю только после Релиза, а то зная CDPR, фиксы будут выходить и к DLC, скорее всего
Фиксы вон даже к патчу Ведьмака 3 у них до сих пор выходят и до сих пор работает криво.
новые фишки в бою выглядят слишком имбово, даже как-то трудно воспринимаю такой бой, под попкорм сойдет, но реалистичности не добавляет. машины новые и погони просто топ, от этого мурашки пошли. еще + 100 часов в найт- сити
Про какую реалистичность речь в мире имплантов и прочих приблуд?
Хотя бы про законы физики
2023 год, но адепты реализма в играх до сих пор как-то выживают. Соболезную.
Ок, если вам нравится, когда главный герой прыгает по 500 метров рывком, окей.
Ну очень даже не плохо, может наконец то и пройду её.
Просто раз*ёб!!! Трейлер пушка просто.
Ну это 12/10
Безумно жду обновление и длс
1048 часов???
Да
хорош 🔥
перед выходов киберпанка нам показали так же крутой трелейр, люди набрали предзаказов, а игра оказалась провалом года, и вот опять. Мыши кололись, но продолжать есть кактус.
Посмотрели ролик Балдура3 про четырёх варваров-полуросликов и добавили бросание вражескими телами)
Уф духота. Раньше ведь нигде не реализовывалось подобное! Балдур шедебр с которого берут пример фсе!!!
Сам духота написал, сам духоту развёл.
"Вотъ я помню в 79-году, на айбиэм 76 мы с моим дядей и сводным братишкой играли в текстовый квест, где была возможность кинуть тело..."
Иди ролик про полуросликов посмотри (если ещё не), успокойся)
Not bad, not bad. Пока дополнение, мне нравится больше основной игры
коридорный шутан наше все, да?)
Предзаказал длс все таки, продавец сменил страну в стиме в том числе.не мог удержаться даже с англ озвучкой перепройду сначала
Чего все остальные сделали уже, вместе со мной.правда не все напишут об этом, т.к. они не любят комменты оставлятЬ.а молча просто читают.
Все равно денувы нет, а озвучка будет позже неофициальная
Тоже предзаказал, но насчет нового прохождения не знаю - я и так уже раза три игру проходил.
Ничему вас жизнь не учит
Всего три раза?) Пф...
А чему нужно было научиться?