Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 11 181 оценка

Пользователь озвучил трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с помощью нейросети с голосами официального дубляжа

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butcher69
Новости

Пользователь stAIker при помощи нейросетей озвучил трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на русский язык. Маловероятно, что дополнение получит полноценную локализацию, по крайней мере на релизе, но благодаря этому ролику мы можем пофантазировать, какой бы она была.

Нейросеть полностью скопировала русские голоса Ви, Джонни Сильверхенда и других персонажей из оригинальной игры. В конце ролика даже можно услышать Всеволода Кузнецова.

Автор добавил, что от него не стоит ждать никакого полноценного перевода.

Как и в прошлый раз, разочарую страждущих: это всего лишь прикол, эксперимент, взгляд в параллельную Вселенную в конце-концов. Одни только запись и обработка голосовых исходников для этого трейлера в общей сложности заняли часов пять, а обучение моделек - около двух недель. Будущее ещё не наступило, увы. Когда оно наступит - поговорим об озвучке полноценных игр, а пока... До новых встреч.
26
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
VaZZers
13
PuserG

Хочу Владимира Высоцкого на Сильверхэнда)

12
Юра Тотсамый

А можно на все игры что вышли без озвучки, начиная с gta и

7
MODERN_GEAR

Вау, вполне годно вышло. Жаль, что само длц так нельзя переозвучить. Слишком много работы.

5
самый самый

Ну да если это один чел бесплатно то конечно не увидим, но если бы за это взялась какая контора .. для нее обучить эти модели пару недель было бы куда проще да и потом за счет них все озвучить.. но вот нашлись бы такие желающие...

Но вроде есть ребята которые сейчас например хогвартс легаси озвучивают им бы взять эту методику на заметку..

5
Vinni-Pukh

хорошо, что русская озвучка все таки будет, вот как ни крути, а CD Project актеров подбирать умеет.

3
veterrock
1
DAJIekceu

Очень годно.

1
xxxcoldsatan77

Восстание машин не за горами. Очень впечатляет.

1
Tank5553

Хех, прогресс не стоит на месте. Эта озвучка лучше, чем озвучка ведьмака 3, до фикса. Да, у меня до сих пор горит от первого прохождения 😆.

0
Олег Русаев

Да гонят они походу про какие то нейросети. Сами актёры и озвучили. Недавно совсем тут они засветились, кучковались там в студии вместе. Типа ради того что бы сказать что озвучки не будет никогда.

0
Папел

Звучит просто фантастически. Да другие голоса, да игра помой, но результат шикарный

-5
Aciago

Дерьмовая игра - дерьмовая озвучка.

-5