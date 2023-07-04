Пользователь озвучил трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с помощью нейросети с голосами официального дубляжа ©

Пользователь stAIker при помощи нейросетей озвучил трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на русский язык. Маловероятно, что дополнение получит полноценную локализацию, по крайней мере на релизе, но благодаря этому ролику мы можем пофантазировать, какой бы она была.

Нейросеть полностью скопировала русские голоса Ви, Джонни Сильверхенда и других персонажей из оригинальной игры. В конце ролика даже можно услышать Всеволода Кузнецова.

Автор добавил, что от него не стоит ждать никакого полноценного перевода.

Как и в прошлый раз, разочарую страждущих: это всего лишь прикол, эксперимент, взгляд в параллельную Вселенную в конце-концов. Одни только запись и обработка голосовых исходников для этого трейлера в общей сложности заняли часов пять, а обучение моделек - около двух недель. Будущее ещё не наступило, увы. Когда оно наступит - поговорим об озвучке полноценных игр, а пока... До новых встреч.