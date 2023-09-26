Пользователи Steam тепло встретили сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Сегодня ночью состоялся релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это первое и последнее расширение для популярной ролевой игры от первого лица от студии CD Projekt RED. Дополнение доступно на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.
Дополнение получило хорошую оценку от критиков. По данным OpenCritic, средний рейтинг Spectre of Freedom составляет 89%. В Steam игроки тоже очень довольны. Среди первых пользовательских отзывов 92% хвалят Phantom Liberty.
Обновление 2.0 позволили игре Cyberpunk 2077 достичь максимальных показателей активности с января 2021 года. Вчерашний рекорд составил 167 465 человек, одновременно играющих в Steam. Дебют DLC состоялся сегодня ночью и поэтому будет любопытно посмотреть за этими показателями сегодня и в ближайшие дни.
Встаньте на раздачу кто скачал уже(
ну чтож спасибо, давно не качал пиратки))
что насчет концовки? есть хэпи энд??
Нет! Всех пришили...
Исходя из прохождений на ютубе, то что увидел сложно назвать счастливым концом. Так или иначе но на главном герое биочип оказал пагубное и разрушительное воздействие.
Только анимешку поглядел, уже не терпится поиграть. Но надо выждать чё там по патчам будет.
тепло встретили
Соскучились по тёплому, нежному куску Калопанка
Уже поиграл.. Ещё один сюжет просто вшитый в старый "Cyberpunk 2077" и звёзд с неба он не хватает .
Ты забыл написать "От слова совсем"
Придумай сюжет получше и стань сценаристом
У "Cyberpunk 2077" проблемы не с сюжетом были.. Я уже писал в одном из постов что такое "Cyberpunk 2077". Здесь имеется ввиду то что ещё одна сюжетная линия, может быть даже хорошая, не спасёт эту игру ..
Спустя 3 года они мало что навояли. Одни сомнительные заплатки которые нашивались одна по верх другой. И каждая последующая была как будто финальной её версией , но не тут то было.! Итог: чуть лучше чем на старте. До сих пор с миром сложно взаимодействовать, вот просто пустотелый мир. (Красивый но Картонный). Меток на карте дохрена а наполнения от этого нет от слова совсем. Не какого отыгрыша, варианты в диалогах как не влияли не на что так оно и осталось. Да и понятно, зачем нужно дописывать контент и в патчах его естественно не будет. Пишут что dlc всё исправит, ну да конечно - ещё одна сюжетка которая вшита в тот же самый корявый мир. Да мне нравится "Cyberpunk"!, но видимо не этот. Я понимаю это не sims, но это Cyberpunk 2077 и в нём должно быть больше социальных моментов, взаимодействий с окружением. Эта вселенная сама напрашивается на это. Но здесь просто пусто. Для игры мало одного хорошего сюжета, если он есть - это прекрастно. Но так же нужен потанциал, умение преподносить это геймплейно. Что бы не проходить его только потому что он хорший, для галочки. МЕТКИ ИГРЫ : Ролевая Игра, Война, Открытый Мир, Нагота, + добавим "Сексуальный Контент" - потому что он там есть. Хреновый но всё же есть. Достаточно пунктов для игры с хорошим потанциалом. Но именно в "Cyberpunk 2077" как следует это не используется. И это не взято из головы, у людей была планка о который они писали и говорили в интервью. Они просто как обычно всё пр#ср#али.