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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 251 оценка

Пользователи Steam тепло встретили сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

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butcher69
Новости

Сегодня ночью состоялся релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это первое и последнее расширение для популярной ролевой игры от первого лица от студии CD Projekt RED. Дополнение доступно на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Дополнение получило хорошую оценку от критиков. По данным OpenCritic, средний рейтинг Spectre of Freedom составляет 89%. В Steam игроки тоже очень довольны. Среди первых пользовательских отзывов 92% хвалят Phantom Liberty.

Обновление 2.0 позволили игре Cyberpunk 2077 достичь максимальных показателей активности с января 2021 года. Вчерашний рекорд составил 167 465 человек, одновременно играющих в Steam. Дебют DLC состоялся сегодня ночью и поэтому будет любопытно посмотреть за этими показателями сегодня и в ближайшие дни.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
pyw

Встаньте на раздачу кто скачал уже(

8
Dimursik

ну чтож спасибо, давно не качал пиратки))

2
Константин Жангереев

что насчет концовки? есть хэпи энд??

-1
NIGERША

Нет! Всех пришили...

-3
UnpleasantIdriel

Исходя из прохождений на ютубе, то что увидел сложно назвать счастливым концом. Так или иначе но на главном герое биочип оказал пагубное и разрушительное воздействие.

0
Кей Овальд

Только анимешку поглядел, уже не терпится поиграть. Но надо выждать чё там по патчам будет.

-5
Deveron

тепло встретили

Соскучились по тёплому, нежному куску Калопанка

-16
Мidnight2008

Уже поиграл.. Ещё один сюжет просто вшитый в старый "Cyberpunk 2077" и звёзд с неба он не хватает .

-3
NIGERША Мidnight2008

Ты забыл написать "От слова совсем"

-3
AndralStormborn Мidnight2008

Придумай сюжет получше и стань сценаристом

-1
Мidnight2008 AndralStormborn

У "Cyberpunk 2077" проблемы не с сюжетом были.. Я уже писал в одном из постов что такое "Cyberpunk 2077". Здесь имеется ввиду то что ещё одна сюжетная линия, может быть даже хорошая, не спасёт эту игру ..

0
Мidnight2008 AndralStormborn

Спустя 3 года они мало что навояли. Одни сомнительные заплатки которые нашивались одна по верх другой. И каждая последующая была как будто финальной её версией , но не тут то было.! Итог: чуть лучше чем на старте. До сих пор с миром сложно взаимодействовать, вот просто пустотелый мир. (Красивый но Картонный). Меток на карте дохрена а наполнения от этого нет от слова совсем. Не какого отыгрыша, варианты в диалогах как не влияли не на что так оно и осталось. Да и понятно, зачем нужно дописывать контент и в патчах его естественно не будет. Пишут что dlc всё исправит, ну да конечно - ещё одна сюжетка которая вшита в тот же самый корявый мир. Да мне нравится "Cyberpunk"!, но видимо не этот. Я понимаю это не sims, но это Cyberpunk 2077 и в нём должно быть больше социальных моментов, взаимодействий с окружением. Эта вселенная сама напрашивается на это. Но здесь просто пусто. Для игры мало одного хорошего сюжета, если он есть - это прекрастно. Но так же нужен потанциал, умение преподносить это геймплейно. Что бы не проходить его только потому что он хорший, для галочки. МЕТКИ ИГРЫ : Ролевая Игра, Война, Открытый Мир, Нагота, + добавим "Сексуальный Контент" - потому что он там есть. Хреновый но всё же есть. Достаточно пунктов для игры с хорошим потанциалом. Но именно в "Cyberpunk 2077" как следует это не используется. И это не взято из головы, у людей была планка о который они писали и говорили в интервью. Они просто как обычно всё пр#ср#али.

0