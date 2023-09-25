Лучший результат с 2021: онлайн Cyberpunk 2077 превысил 169 тыс. игроков

21 сентября 2023 года вышел глобальный патч 2.0 для Cyberpunk 2077. После этого значительно вырос онлайн — на момент публикации пиковый показатель составил 169 711 игроков.
Онлайн Cyberpunk 2077 начал расти еще перед выходом обновления, изначально он составлял около 15 тыс. игроков, а во время релиза в игру зашел 88 251 пользователь. 22 сентября он уже превысил 100 тыс. геймеров. Подобные цифры у игры были только в 2021 году: тогда онлайн составлял 149 156 человек.
26 сентября выйдет сюжетное дополнение Phantom Liberty. Оно будет доступно на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Журналисты считают DLC «одной из лучших историй» в играх CD Projekt RED.
Так ещё подлетит с завтрашнего дня! )
угу уже завтра выйдет дополнение
Прохожу четвёртый раз, с генерацией и патч трейсингом ночной Найт Сити просто шикарен!
Да, согласен!!! Самая высокотехнологичная игра современности. Конкурентов просто нет. В этой игре технологии Nvidia показывают себя во всей красе. Но те кто не пробовал, естественно заминусят, потому что их видеокарты слишком слабы, чтобы отобразить всю эту красоту на мониторе, поэтому они свято верят в маркетинг ))👍👍👍👍🔥🔥🔥👍👍👍 Но пускай верят, пускай себя утешают, что Жигули лучше Мерседеса.
Завтра когда выйдет Фантом Либерти онлайн будет еще больше....Вангую что около 500 тысяч и больше..скриньте коммент
Да че сейчас считать. Ещё длс не вышло, выйдет, вот тогда можно будет смотреть на цифры