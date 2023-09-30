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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 802 оценки

Представлена фигурка Соломона Рида из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

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butcher69
Новости

Фигурка Соломона Рида из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, представленная компанией PureArts, представляет собой высококачественное коллекционное изделие для истинных поклонников игры. Имея масштаб 1/4, она обладает внушительными размерами: высотой 54,5 сантиметра и шириной 24 сантиметра. Ограниченный тираж в 250 экземпляров делает эту фигурку особенно ценной для коллекционеров.

Цена в $899 (87 204 рубля по текущему курсу ЦБ РФ) может показаться высокой, но для фанатов Cyberpunk 2077 эта фигурка может представлять значительную ценность. В подарок покупатели получат реплику кулона персонажа, что делает приобретение ещё более привлекательным для коллекционеров.

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло 26 сентября. Оно доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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