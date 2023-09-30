Представлена фигурка Соломона Рида из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Фигурка Соломона Рида из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, представленная компанией PureArts, представляет собой высококачественное коллекционное изделие для истинных поклонников игры. Имея масштаб 1/4, она обладает внушительными размерами: высотой 54,5 сантиметра и шириной 24 сантиметра. Ограниченный тираж в 250 экземпляров делает эту фигурку особенно ценной для коллекционеров.
Цена в $899 (87 204 рубля по текущему курсу ЦБ РФ) может показаться высокой, но для фанатов Cyberpunk 2077 эта фигурка может представлять значительную ценность. В подарок покупатели получат реплику кулона персонажа, что делает приобретение ещё более привлекательным для коллекционеров.
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вышло 26 сентября. Оно доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.