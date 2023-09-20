на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 795 оценок

С помощью нейросети Идрис Эльба заговорил на русском языке в трейлере Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

©
Just-Name
Новости

Автор видео оставил следующее примечание к видео :

Cyberpunk 2077 Фантомная свобода Trailer на русском языке, озвученный нейросетью обученной на голосах из оригинального ролика. Голоса взял из того же ролика который вышел на английском языке, нейросеть нового поколения способна обучаться всего на 10 секундных примерах голоса (голос президента обучен вообще на 6 секундах её 2 предложений в ролике), в то время как сети старого поколения требуют сотни часов для этого. Суть в том, что я не озвучивал ничего своим голосом, сеть работает «текст-то-войс» то есть озвучивает исключительно по субтитрам, но она умеет понимать контекст кто кому и что говорит, так как ей дали условно говоря послушать оригинальный ролик, и создает эмоции в голосе но уже на русском голосами оригинальных актеров (того же Идриса Эльбы например). Если будет больше данных для обучения, то всё DLC будет озвучено в автоматическом режиме в более лучшем качестве. Все же выдирать голоса из ролика где куча фоновых звуков и музыки такое себе.

Так же автор привёл пример как бы звучал синтез голосов реальных персонажей игры (Ви, Адам Смешер, Джони Сильверхенд)

15
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Актёры озвучки скоро останутся без работы...

6
Alfred-Rus

Круто конечно, но я читал в его постах что на озвучку одного часа уходит 25 дней... итого допустим в игре диалогов на 30 часов - это 750 дней, не реальный объём) Так чисто трейлеры озвучивать)

4
KANSERVATOR

так купите ему нано компьютер и будет быстрее

1
Shadoweaver KANSERVATOR

Какой-какой компьютер?

1
metseldr

ну если 10 часов ии озвучивал минуту разговора.

то будут скидывается на оплату электросети

4
Shadoweaver

И на три вагона видеокарт в ферму.

1
Kollich

Боже, как это круто звучит!!

3
1barac9U7ada7

А что я говорил, с появлением нейросетей озвучалкины идут на свободную кассу в пятёрочке))))а то понимаешь 20 миллионов им

1
yupi90

Саглы, кодеры в разы круче любых типа озвучантов!

0
KANSERVATOR

Через сколько обнова 2.0 выходит? или во сколько по мск?

0
Just-Name

вроде как в 18:00 по МСК, сразу после стрима с разрабами

3
KANSERVATOR Just-Name

ну понял, ждём)

1
demanik1

2 месяца назад

0