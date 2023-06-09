Система метро Cyberpunk 2077 становится еще лучше с этим модом ©

Моддер 'muad_' выпустил мод, улучшающий неофициальную систему метро в Cyberpunk 2077. Этот мод добавляет интерьер вагона к моду Metro System от keanuWheeze.



Созданный как продолжение системы метро, этот мод добавляет полностью смоделированный, пользовательский интерьер в вагоне метро для максимального погружения и удовольствия.



В будущих версиях моддер добавит больше народу на верхних участках станций, а также несколько вагонов. Кроме того, muad_ планирует расширить и улучшить станции метро (с открытым нижним интерьером).



Вы можете скачать мод отсюда.