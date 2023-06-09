Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 617 оценок

Система метро Cyberpunk 2077 становится еще лучше с этим модом

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Procy_on
Новости

Моддер 'muad_' выпустил мод, улучшающий неофициальную систему метро в Cyberpunk 2077. Этот мод добавляет интерьер вагона к моду Metro System от keanuWheeze.

Созданный как продолжение системы метро, этот мод добавляет полностью смоделированный, пользовательский интерьер в вагоне метро для максимального погружения и удовольствия.

В будущих версиях моддер добавит больше народу на верхних участках станций, а также несколько вагонов. Кроме того, muad_ планирует расширить и улучшить станции метро (с открытым нижним интерьером).

Вы можете скачать мод отсюда.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Всеми руками поддерживаю модеров и их труды, но есть одно лохматое "но"! Метро в Киберпанке - нереализованное обещание разрабов. На мой взгляд совершенно не нужное игроку и неподходящее под темп игры и уровень взаимодействия с окружением. Без остальных "наполняющих" Найт Сити деталей, это метро лишь трата времени игрока. Вполне понятно почему это не пошло в релиз.

Полагаю, если бы эта система метро была бы в игре - выходили бы моды для её пропуска:)))

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