Моддер 'muad_' выпустил мод, улучшающий неофициальную систему метро в Cyberpunk 2077. Этот мод добавляет интерьер вагона к моду Metro System от keanuWheeze.
Созданный как продолжение системы метро, этот мод добавляет полностью смоделированный, пользовательский интерьер в вагоне метро для максимального погружения и удовольствия.
В будущих версиях моддер добавит больше народу на верхних участках станций, а также несколько вагонов. Кроме того, muad_ планирует расширить и улучшить станции метро (с открытым нижним интерьером).
Вы можете скачать мод отсюда.
Система метро Cyberpunk 2077 становится еще лучше с этим модом©
Моддер 'muad_' выпустил мод, улучшающий неофициальную систему метро в Cyberpunk 2077. Этот мод добавляет интерьер вагона к моду Metro System от keanuWheeze.
Всеми руками поддерживаю модеров и их труды, но есть одно лохматое "но"! Метро в Киберпанке - нереализованное обещание разрабов. На мой взгляд совершенно не нужное игроку и неподходящее под темп игры и уровень взаимодействия с окружением. Без остальных "наполняющих" Найт Сити деталей, это метро лишь трата времени игрока. Вполне понятно почему это не пошло в релиз.
Полагаю, если бы эта система метро была бы в игре - выходили бы моды для её пропуска:)))