Слух: в разработке находится еще одно DLC для Cyberpunk 2077

В LinkedIn-профиле Дага ван Хорна, сотрудника студии Virtuos, обнаружили упоминание о работе над дополнительным контентом для Cyberpunk 2077. Позже эта информация была удалена, причем не только упоминание DLC, но и данные о его работе в Virtuos в принципе.
Официально CD Projekt Red не анонсировала новых дополнений к игре. Однако ранее Virtuos уже сотрудничала с разработчиками — студия участвовала в создании патча 2.2, который вышел в декабре 2024 года.
Несмотря на завершение активной поддержки Cyberpunk 2077, релиз нового дополнения выглядит логичным шагом:
- Игра продолжает отлично продаваться и вскоре выйдет на Nintendo Switch 2;
- В ближайшие годы у CD Projekt нет крупных релизов, DLC может поддержать интерес к проекту.
В профиле ван Хорна упоминается, что в DLC будут некие новые побочные задания. Подробности сюжета дополнения на данный момент неизвестны.
Учитывая то, что ранее пользователи так же обнаружили намёк на новое обновление для игры, то похоже, что новое DLC действительно может стать одним из сюрпризов для игроков от CD Projekt RED.
Ооо, привет новым багам
Я хочу в это верить НО бюджет игры 450млн баксов это учитывая что Phantom стоил 85. Сомневаюсь но хочу в это верить.
Верь, не бойся и проси, и успокойся
верим?
Думаю пиндеж) Разрабы сами говорили, что призрачная свобода первое и последннее DLC
будем проходить в 10-й раз, интересно же!
всего 5-6 лет с момента выхода и можно поиграть в полноценную игру)
Найти бы причину что бы 2й раз хотя бы начать. Она же линейная
Ну, как минимум за м и ж отыграть, ближний/дальний бой раскрыть на полную, относительно первого прохождения.
ЛСД что ли обдолбались, им сейчас явно не до ДЛС да еще и тайного.
Да какие-нибудь костюмы для Сыч 2-версии с тематикой игр Нинтендо
что там из нереализованного осталось с е3?
Лазанье по стенам и нормальная ролевая система, а не позорище в виде 3х предысторий которые ни на что не влияют.
Стрельбу с дву рук добавили?
Не помню, что бы про это говорилось, но стрельбы с двух рук нет :)
Максимум один квест мелкий добавят. Какое длс??? Кто-то на полном серьезе в это верит? У них все люди распределены на ведьмака и кп2, которые на ue5 к тому-же разрабатываются. Клепать новое длс на старом движке, тратить деньги, человекочасы, пффф... успокойтесь)
Костюм Марио?
Жаль, что это просто...