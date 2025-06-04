Слух: в разработке находится еще одно DLC для Cyberpunk 2077

В LinkedIn-профиле Дага ван Хорна, сотрудника студии Virtuos, обнаружили упоминание о работе над дополнительным контентом для Cyberpunk 2077. Позже эта информация была удалена, причем не только упоминание DLC, но и данные о его работе в Virtuos в принципе.

Официально CD Projekt Red не анонсировала новых дополнений к игре. Однако ранее Virtuos уже сотрудничала с разработчиками — студия участвовала в создании патча 2.2, который вышел в декабре 2024 года.

Несмотря на завершение активной поддержки Cyberpunk 2077, релиз нового дополнения выглядит логичным шагом:

Игра продолжает отлично продаваться и вскоре выйдет на Nintendo Switch 2;

В ближайшие годы у CD Projekt нет крупных релизов, DLC может поддержать интерес к проекту.

В профиле ван Хорна упоминается, что в DLC будут некие новые побочные задания. Подробности сюжета дополнения на данный момент неизвестны.

Учитывая то, что ранее пользователи так же обнаружили намёк на новое обновление для игры, то похоже, что новое DLC действительно может стать одним из сюрпризов для игроков от CD Projekt RED.