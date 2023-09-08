Стал известен размер файлов Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на PS5

CD Projekt RED уже выложила файлы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на серверы PlayStation, так что мы знаем размер дополнения.
Футуристическое приключение в Найт-Сити вскоре будет значительно расширено. Как было объявлено, польская студия предложит самое крупное обновление за всю историю игры, которое основательно перестроит мегаполис, позволив проверить множество улучшенных систем.
Однако это лишь предвкушение достопримечательностей, ведь на горизонте маячит и первое сюжетное дополнение к игре. Файлы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже загрузили вв PlayStation Store: игрокам, желающим погрузиться в тайны Догтауна вместе с агентом Соломоном Ридом, предстоит загрузить 32,9 ГБ.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не самостоятельное дополнение - игрокам необходимо предварительно купить и скачать Cyberpunk 2077, чтобы познакомиться с новой частью истории.
Интересно если я в турции куплю длс, на рф акке подойдет к рф версии кп?
Пойдёт конечн, если у тебя регион турецкий будет стоять.
Если речь про PS5, то я тоже задаюсь этим вопросом, так как сейвы у меня именно на Ру.акке. По сути если установить дополнение на тур.акк, включить там общий доступ, то зайдя в свой Ру.акк - оно должно работать. По крайней мере так было с дополнением "Пылающие берега" для Хорайзен.
Даже покупать не нужно. Просто залить файлы дополнения на Steam версию
Грубо говоря просто скачать Стимовский Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty
И потом уже со своего аккаунта спокойно играй )
Даже покупать не нужно. Просто залить файлы дополнения на Steam версию
Грубо говоря просто скачать Стимовский Cyberpunk 2077 с дополнением Phantom Liberty
И потом уже со своего аккаунта спокойно играй )
Можно просто воспользоваться CreamApi и сэкономить кровные
Условные 33 Гб.. Ок, новые модели, текстуры, скрипты, звуки и прочее. А теперь внимание вопрос: что и где в этих гигабайтах DLC поднимает планку системных требований игры в целом?