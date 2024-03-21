Свежее обновление для Cyberpunk 2077 устраняет сбои в игре, которые возникали при использовании мышей Razer

Как и обещали разработчики из студии CD Projekt RED, они продолжают отслеживать техническое состояние Cyberpunk 2077 и выпускать обновления, хотя официальная поддержка игры прекратилась. Внимание авторов потребовалось из-за появления в игре довольно странного бага, который затрагивал только игроков с мышками от Razer. Как оказалось, при использовании боковых кнопок на мышках возникали критические сбои, но эту проблему уже удалось исправить.

В CD Projekt RED заявили, что выпустили новое обновление для Cyberpunk 2077 на ПК, которое не меняет версию игры. Патч направлен исключительно на устранение сбоев, которые возникали в игре при назначении действий боковым кнопкам на мышках Razer. В чем заключалась проблема, разработчики не пояснили, лишь посоветовав игрокам проверить наличие обновлений и скачать патч для улучшения стабильности игры, даже если они не используют устройства Razer.

Вместе с этим разработчики предупредили, что обновление может частично повлиять на пользовательские модификации для Cyberpunk 2077. От сообщества игроков пока не поступало подтверждений этому. Авторы модов заверяют, что их файлы работают корректно после нового обновления.