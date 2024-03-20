В CDPR была масса идей как донести до игроков, что Догтаун - это место, где царит насилие и беззаконие

В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игроки впервые оказались в Догтаун, самый жестокий и беззаконный район, который даже хуже, чем Найт-Сити в его худших проявлениях. Отгороженный от остального города стеной, с нулевым подобием правил или законов, он является довольно сложным местом для обитания и передвижения, и CD Projekt Red не так давно рассказала подробно о том, как именно создавался этот район.

На GDC 2024 портал TheGamer посетил панель под названием "Расшифровка Догтауна: Как мы создали последний район Ночного города", в ходе которой представители студии подробно рассказали о многих особенностях Догтауна, объяснили, какие решения были приняты и какой эффект они хотели произвести на игрока.

В частности, сотрудники CD Projekt Red рассказали, что, перемещаясь по улицам Догтауна, они хотели, чтобы игроки постоянно чувствовали себя в ловушке. Также стало известно, что изначально разработчики хотели, чтобы улицы вокруг стадиона "И-би-эм — Петрохем" (EBM Petrochem Stadium) загромождали брошенные автомобили, но от этой идеи пришлось отказаться по геймплейным соображениям. Также был сделан большой упор на то, чтобы Догтаун выглядел обветшалым и запущенным, даже больше, чем Пасифика в основной игре. Одним из способов добиться этого стало появление разбившегося аэрозепа в центре стадиона и превращение его в большой источник энергии для самого стадиона и окружающих зданий. Таким образом, CD Projekt Red надеялась, что игроки увидят, как Догтаун борется с нехваткой ресурсов.

А еще они объяснили, что при создании Догтауна за основу были взяты четыре аспекта: разрушение, износ, опустошение и перепланировка. Каждый район был спроектирован с учетом одного из этих четырех факторов, а вся визуальная стилистика локаций была связана с песком и кабелями. Поскольку создатели вдохновлялись Лас-Вегасом, такая концепция имеет смысл, но при этом CD Projekt Red, по всей видимости, очень понравилась тема кабелей, поскольку "кабели - это киберпанк", поэтому они напичкали их везде, где только можно.

И хотя все это не является чем-то очень уж откровенным, все же интересно узнать, о чем думали разработчики, когда придумывали такую локацию, как Догтаун, а также о том, как много идей может быть вложено в такое большое дело, как создание новой локации, по которой игрокам предстоит путешествовать. Вероятно, мы можем ожидать, что столько же мыслей будет уделено и локации следующей игры, какой бы она ни была, хотя некоторые фанаты полагают, что они уже обо всем догадались и что местом действия сиквела Cyberpunk 2077 станет Чикаго.

Напомним, что игра под кодовым названием Cyberpunk: Project Orion по-прежнему находится на ранних стадиях разработки, и ее релиз стоит ожидать в лучшем случае лет через пять-шесть.