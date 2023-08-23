CD Projekt Red представила множество новых материалов для Cyberpunk 2077 в виде DLC Phantom Liberty и обновления 2.0. Но больше всего фанатов восхищает то, что некоторые из этих новых материалов содержат отсылку к аниме Endgerunners.
В трейлере New Ways to Play команда демонстрирует полностью новое дерево умений и способностей, а также обновленные киберимпланты и бонусы. Многие перки проносятся мимо в моменты, которые можно пропустить, если моргнуть, но для этого и существует кнопка паузы. Возвращаясь назад, игроки заметили множество значков перков, на которых изображены персонажи аниме Edgerunners, включая Дэвида, Люси и Ребекку.
Нам придется подождать обновления 2.0, чтобы узнать, что делает каждый из перков, но все с нетерпением ждут этого момента.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября.
В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty появятся новые отсылки к аниме Edgerunner©
CD Projekt Red представила множество новых материалов для Cyberpunk 2077 в виде DLC Phantom Liberty и обновления 2.0. Но больше всего фанатов восхищает то, что некоторые из этих новых материалов содержат отсылку к аниме Endgerunners.
Ничего удивительного. Эта анимешка — игровой канон по итогам прошлогодних патчей.
Самое лучшее что было в кп77 это аниме)
Игра тоже норм, я в нее играл летом 2022, т.ч уже вышло куча патчей, и возможно у меня не было негативного опыта игры, хотя на выходе я прошел пролог и забил не помню почему, но тогда пролог работал нормально)
играл во время релиза, на тот момент была видеокарта 1660 , за всю игру встретил только 2 бага , 1 был когда вызвал машину сел в нее и меня тепнула в море ржачно было , 2 был когда во время квеста с Джони он у меня забогавался , справился перезагрузкой , прошел на легке и приятных впечатлениях игру, не знаю что так все кричат и до сих пор насчет оптимизации! На данный момент уже с новый видеокартой и процессором играл в нее недавно , все так же ничего удивительного не увидел, кто кричал насчет каких-то там ошибок !
Я про баги ни слова не написал, но походу если про кп тему завести тема будет только про баги))