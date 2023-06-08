Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 581 оценка

В GOG раньше времени появилась страница DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - цена 30 евро

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Procy_on
Новости

В ближайшее время Cyberpunk 2077 представит свое первое и, к сожалению, последнее DLC, Phantom Liberty. Это огромное сюжетное расширение должно принести массу нового контента, и улучшение старого, например переработанную систему полиции.

Предзаказы должны стартовать сегодня после презентации Summer Game Fest в 22:00, где покажут Phantom Liberty. Страница дополнения раньше времени появилась в магазине GOG, но сейчас уже удалена. Однако благодаря этому, мы теперь знаем, что цена DLC составит 29,99 евро, что больше, чем за платные DLC для The Witcher. Те стоили 9,99 евро и 19,99 евро соответственно.

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-6
12
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кей Овальд

Стоит как игра.

3
agula98

Чета дороговато

2
6363

Когда-то я бы купил с удовольствием DLC но время показало кто такие CD PROJECT.

2
digitalkid

Не, ну в этот раз точно не намахают..

1
SERgik 777

не говори гоп пока не .....

0
Локомотор Чемодан

а с учётом того, что "игры вне политики" и поляки не продают игры злобнорусским, то через торговые площадки это длс будет стоить тысячи 2,5, может 2

0
Sidiusz

Через торговые площадки дополнение будет стоить 0 рублей

4
Artery Kaulitz

А если можно будет купить для RU региона, то ещё будет наценочка у некоторых торгашей за "доставку в регион"

0
askazanov

Во во, должно бесплатно быть, из за жестких косяков этой компании!!! Ну это если адекватно и не наплевательски судить.

0
Авраам Линкольн

За это ещё должны доплачивать, чтобы в него хотелось играть, по крайней мере, нам, психически здоровым, русским, белым гетеро мужикам.

-3
Ray Liotta

вчера скачал игру, поставил 100 модов потратил часа 4, запускал периодически игру, чтобы убедится в запуске, начал играть и начались вылеты в разных моментах в процессе игры, дропнул игру от злости...держу в курсе пацаны

-4
Sir_Rumata

- Накачал модов
- Игра вылетает
- Игра плохая
...

3