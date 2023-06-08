В GOG раньше времени появилась страница DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - цена 30 евро

В ближайшее время Cyberpunk 2077 представит свое первое и, к сожалению, последнее DLC, Phantom Liberty. Это огромное сюжетное расширение должно принести массу нового контента, и улучшение старого, например переработанную систему полиции.
Предзаказы должны стартовать сегодня после презентации Summer Game Fest в 22:00, где покажут Phantom Liberty. Страница дополнения раньше времени появилась в магазине GOG, но сейчас уже удалена. Однако благодаря этому, мы теперь знаем, что цена DLC составит 29,99 евро, что больше, чем за платные DLC для The Witcher. Те стоили 9,99 евро и 19,99 евро соответственно.
Стоит как игра.
Чета дороговато
Когда-то я бы купил с удовольствием DLC но время показало кто такие CD PROJECT.
Не, ну в этот раз точно не намахают..
не говори гоп пока не .....
а с учётом того, что "игры вне политики" и поляки не продают игры злобнорусским, то через торговые площадки это длс будет стоить тысячи 2,5, может 2
Через торговые площадки дополнение будет стоить 0 рублей
А если можно будет купить для RU региона, то ещё будет наценочка у некоторых торгашей за "доставку в регион"
Во во, должно бесплатно быть, из за жестких косяков этой компании!!! Ну это если адекватно и не наплевательски судить.
За это ещё должны доплачивать, чтобы в него хотелось играть, по крайней мере, нам, психически здоровым, русским, белым гетеро мужикам.
вчера скачал игру, поставил 100 модов потратил часа 4, запускал периодически игру, чтобы убедится в запуске, начал играть и начались вылеты в разных моментах в процессе игры, дропнул игру от злости...держу в курсе пацаны
- Накачал модов
- Игра вылетает
- Игра плохая
...