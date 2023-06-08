В GOG раньше времени появилась страница DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - цена 30 евро ©

В ближайшее время Cyberpunk 2077 представит свое первое и, к сожалению, последнее DLC, Phantom Liberty. Это огромное сюжетное расширение должно принести массу нового контента, и улучшение старого, например переработанную систему полиции.

Предзаказы должны стартовать сегодня после презентации Summer Game Fest в 22:00, где покажут Phantom Liberty. Страница дополнения раньше времени появилась в магазине GOG, но сейчас уже удалена. Однако благодаря этому, мы теперь знаем, что цена DLC составит 29,99 евро, что больше, чем за платные DLC для The Witcher. Те стоили 9,99 евро и 19,99 евро соответственно.