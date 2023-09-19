В сеть попал список трофеев Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Первое и единственное расширение для ролевой игры Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty на подходе, и в сеть попал список трофеев. Дополнение содержит в общей сложности 13 трофеев.

Все они бронзовые, без серебряных или золотых трофеев. Этот DLC-список дополняет основные игровые трофеи. Это означает, что они вам не понадобится для получения платины в основной игре, но будут необходимы для получения трофея на 100% завершение.

Спойлер

«Король Кубков» – Завершите задание «Уйти в тишине».

«Король Пентаклей» – Завершите задание «Уйти в тишине».

«Король Жезлов» – Завершите «Убийственную луну».

«Король Мечей» – Завершите «Убийственную луну».

«Башня» – Выживите в Найт-Сити и начните новую жизнь.

«Спин-доктор» – Завершите задание «Управляйте этим городом».

«Вся президентская рать» – Спасите президента Майерса.

«Грязные дела» – Завершите все выступления в Догтауне.

«Судный день» – Ликвидируйте трёх боссов из категории «Повышенная криминальная активность».

«Легко пришел, легко ушел» – Украдите медицинский грузовик Арасака или доставьте 10 машин Эль-Капитану.

«Арахнофобия» – Победите Химеру.

«Правитель реликвий» – Разблокируйте все перки в дереве навыков реликвий.

«APB недостаточно» – Станьте самым разыскиваемым преступником Догтауна.

Интересно, что некоторые трофеи имеют одинаковое описание. Это не ошибка, а официальное описание трофея. Если это не опечатка разработчиков, это указывает на то, что некоторые квесты могут иметь несколько результатов. Таким образом, потенциально потребуются два прохождения (или, по крайней мере, повтор этих конкретных квестов, если вы перед этим сделаете сохранение вручную).