В сеть попали обложки Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для консолей

Пользователь Reddit _Snoopytech_ обнаружил в сети обложки Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для консолей PS5 и Xbox Series Х. Это будет первый раз, когда CD Projekt Red выпустит физическую версию игры для PS5 и Xbox Series.

В правом углу обложки версии для Xbox Series X можно заметить слова «включает Phantom Liberty». Однако при просмотре версии для PS5 этот текст меняется на «включает код PSN для Phantom Liberty».

Что касается цены, то человек, который «слил» информацию, сообщил, что эта версия будет стоить 59,99 долларов США. С точки зрения достоверности, _Snoopytech_ ранее раскрыл много важной информации в области технологий - в основном аппаратного обеспечения.

В начале месяца стало известно, что CD Projekt Red выпустит физические версии Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. Президент и главный исполнительный директор CD Projekt RED Адам Кичински сообщил об этом во время конференции инвесторов в начале месяца, подтвердив, что Cyberpunk 2077 получит обновленную версию, аналогичную The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition. CDPR в то время не сообщила, когда именно Ultimate Edition появится на прилавках магазинов. Однако теперь, когда обложка просочилась в сеть, кажется, что ее появление — лишь вопрос времени.