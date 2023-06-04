Для демоверсии CyberpunkXXX вышло обновление 0.3

Студия GAMERFLEX выпустила обновление 0.3 для демки CyberpunkXXX, в котором реализованы базовые механики.
Извините, что немного поздно, но мы очень хотели полностью реализовать все базовые механики, прежде чем приступать к сюжету и геймплею, т.е. к "самому интересному".
Последние несколько недель были самыми трудными для нас, так как нам пришлось проделать огромную работу, чтобы убедиться, что в игре все готово к дальнейшему развитию. Теперь, когда все это сделано, кроме инвентаря и денежной системы, мы можем начать выпускать регулярные обновления с новыми локациями, миссиями, сексуальным контентом и персонажами.
- Обновлена ориентация оси геймпада
- Обновленные титры
- Обновлен экран меню
- Удалена анимация BJ
- Добавлена система диалогов
- Добавлена система миссий
- Добавлена возможность лазания по лестнице
- Добавлена возможность скалолазания
- Добавлена возможность укрытия
- Добавлена возможность создания хранилища
- Добавлен враг ИИ, владеющий ножом
- Добавлена физика повреждений конечностей
- Добавлены две новые анимации в стиле X
- Добавлено местонахождение убежища
- Добавлен альтернативный выход с вокзала
- Добавлены анимированные рекламные щиты
- Новый персонаж "Крыса"
- Настроено освещение
- Оптимизированы лоды
где б саму игру скачать?
она ещё даже не вышла
Жопцы - мое, как грится, почтение..
Стоп, ДЕМКА???!!! А ну ка щас глянем)))
Игра типичный кал для патреона, автор готовые ассеты наспавнил и называет это киберпанком еще и деньги собирает типо на разработку)