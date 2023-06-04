CyberpunkXXX 2024 г.
7.3 141 оценка

Для демоверсии CyberpunkXXX вышло обновление 0.3

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Procy_on
Новости

Студия GAMERFLEX выпустила обновление 0.3 для демки CyberpunkXXX, в котором реализованы базовые механики.

Извините, что немного поздно, но мы очень хотели полностью реализовать все базовые механики, прежде чем приступать к сюжету и геймплею, т.е. к "самому интересному".

Последние несколько недель были самыми трудными для нас, так как нам пришлось проделать огромную работу, чтобы убедиться, что в игре все готово к дальнейшему развитию. Теперь, когда все это сделано, кроме инвентаря и денежной системы, мы можем начать выпускать регулярные обновления с новыми локациями, миссиями, сексуальным контентом и персонажами.
  • Обновлена ориентация оси геймпада
  • Обновленные титры
  • Обновлен экран меню
  • Удалена анимация BJ
  • Добавлена система диалогов
  • Добавлена система миссий
  • Добавлена возможность лазания по лестнице
  • Добавлена возможность скалолазания
  • Добавлена возможность укрытия
  • Добавлена возможность создания хранилища
  • Добавлен враг ИИ, владеющий ножом
  • Добавлена физика повреждений конечностей
  • Добавлены две новые анимации в стиле X
  • Добавлено местонахождение убежища
  • Добавлен альтернативный выход с вокзала
  • Добавлены анимированные рекламные щиты
  • Новый персонаж "Крыса"
  • Настроено освещение
  • Оптимизированы лоды
ПК Обновления
-7
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Доктор_Кто

где б саму игру скачать?

3
Мур Мур lamour

она ещё даже не вышла

1
saiditsme

Жопцы - мое, как грится, почтение..

3
Strannik110

Стоп, ДЕМКА???!!! А ну ка щас глянем)))

1
_RedLion_

Игра типичный кал для патреона, автор готовые ассеты наспавнил и называет это киберпанком еще и деньги собирает типо на разработку)

0