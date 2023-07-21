Джон Ромеро: "Я не против ремейка Daikatana, но сам бы не стал его делать"

Гейм-дизайнер Джон Ромеро заявил, что не против, если кто-то захочет сделать ремейк его провального шутера от первого лица Daikatana. Об этом соавтор Doom и Quake заявил на сессии вопросов и ответов на Reddit.

«Спасибо за вопрос о Daikatana. Мне кажется, что Daikatana, если ее переделать, может стать интересной игрой, даже более интересной, чем оригинал. Я бы выступил консультантом, но не стал бы делать ремейк сам, потому что очень занят другими играми», — Джон Ромеро.

Daikatana вышла в 2000 году. Игра стала первой для Ромеро после ухода из id Software. На сайте Metacritic у шутера 4.6 баллов из 10 от игроков.