Запуск Dark And Darker в раннем доступе "немного задерживается" ©

Ситуация с игрой Dark and Darker неясна, поскольку судебный процесс вокруг нее продолжается, и сейчас в нее довольно проблематично играть. Похоже, это будет продолжаться еще некоторое время, поскольку компания Ironmace опубликовала короткое заявление по поводу запуска игры в ранний доступ, извинившись за все происходящее и за то, что пришлось подтвердить, что ранний доступ будет отложен.

"Я знаю, что это не то объявление, которое все хотели услышать, но мы должны были сообщить нашим поклонникам, что выход игры в ранний доступ немного задерживается", - говорится в новом сообщении команды Ironmace в Discord. "Просто знайте, что мы работаем над множеством вещей, чтобы игра вышла как можно скорее. Мы просим всех подождать еще немного".

Количество положительных эмодзи в ответ на это сообщение указывает на то, что большинство игроков Dark and Darker более чем счастливы подождать еще немного, пока Ironmace попытается исправить ситуацию. Возможно ли это, остается неясным. Игроки Dark and Darker уже обсуждают, что может произойти дальше, задаются вопросом, что станет с игрой, если Nexon выиграет это дело, и даже задаются вопросом, есть ли у нее вообще будущее, поскольку Ironmace, предположительно, вложила столько денег в свою защиту.