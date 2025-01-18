Dark and Darker Mobile выйдет в феврале

Разработчики Dark and Darker Mobile сообщают, что мобильная версия выйдет уже 5 февраля. Пока что бета-версия игры будет доступна лишь на территории Канады.

На данный момент тайтл активно разрабатывается, и разработчики продолжают развивать проект с учетом отзывов пользователей. Релиз в Канаде — это первый шаг, который поможет студии доработать игру и подготовиться к выпуску Dark and Darker Mobile в остальных регионах в первой половине 2025 года.

Одним из самых заметных изменений в мобильной версии является настройка системы "Dark Swarm" и ряд геймплейных механик, направленных на расширение возможностей исследования. Кроме того, структура подземелий будет переработана с учетом игры в кооперативе. Таким образом, разработчики хотят сделать проект более доступным для мобильных геймеров.

Первоначально Dark and Darker вышла на ПК в августе 2023 года. Игра была разработана студией Ironmace, и с момента своего релиза привлекла внимание множества игроков благодаря своей уникальной концепции. Авторы проекта предложили необычный подход к PvP и PvE-механикам, а также мрачный сеттинг темного фентези.

С момента появления в Steam игра получила положительные отзывы за свою атмосферу, сложность и механики. Кроме того, создатели активно общаются с сообществом игроков и выпускают обновления с учетом пожеланий пользователей. Всё это позволило игре стать популярной практически сразу после релиза. А выход мобильной версии наверняка привлечет к проекту ещё большее внимание!