Стартовал бета-тест мобильной версии Dark and Darker

KRAFTON Inc. объявила о начале своего глобального бета-теста новой игры Dark and Darker Mobile с 1 по 11 августа в таких странах, как Южная Корея, США, Япония и Турция. В связи с возросшим спросом со стороны игроков KRAFTON предприняла шаги по удвоению емкости своего сервера, что позволило большему количеству игроков принять участие в бета-тестировании.

В ходе этого теста Dark and Darker Mobile представит множество нового контента. Новый класс, Волшебник, использует мощную стихийную магию. Также была добавлена ​​Система Деревни, позволяющая игрокам собирать материалы с помощью рыбалки, а затем готовить еду, чтобы временно повысить характеристики персонажа. Кроме того, улучшения Системы Наемников и корректировки баланса оружия и предметов сделают игровой процесс более приятным.

На YouTube и других официальных каналах сообщества Dark and Darker Mobile были выпущены два новых трейлера. Сюжетный трейлер переносит зрителей в темный средневековый фэнтезийный мир игры, а геймплейный трейлер демонстрирует новый добавленный контент, включая класс Волшебник.

Тем временем Dark and Darker Mobile примет участие в Gamescom 2024, крупнейшей в мире игровой выставке, которая пройдет в Кельне, Германия, в августе. KRAFTON планирует раскрыть новую информацию об игре во время мероприятия Opening Night Live и предоставить посетителям практические возможности.

KRAFTON планирует выпустить Dark and Darker Mobile по всему миру в конце 2024 года.